As guerras dos nossos dias também vão ao cinema

"Rebelde", da dupla belga Adil El Arbi e Bilall Fallah, é um filme a não perder. Estreia esta quinta-feira nos cinemas.

O cinema de guerra, como muitos outros géneros, entre os quais o western ou o musical, têm perdido terreno na produção cinematográfica e, consequentemente, na lista de preferências dos espetadores, divididos de forma cada vez mais evidente entre um cinema de ação e aventura, para os que procuram entretenimento, e o cinema de autor, para os cinéfilos mais iniciados.

Naturalmente, este quase desaparecimento do filme de guerra tem muito a ver com o fim do período de cinema clássico de Hollywood e também, de certa forma, com a entrada da guerra diretamente nas nossas casas através da TV. Como se viu no recente "A Oeste nada de novo", mesmo quando se produz um filme de guerra, a ação centra-se ainda nas duas grandes guerras do século XX.

Infelizmente, os conflitos armados continuam a existir e surgem quando menos se esperam, como a atual situação na Ucrânia. Mais longe de nós, o que se passou, e passa ainda, na Síria, sobretudo a aparição do chamado Estado Islâmico, teve e tem uma repercussão à escala global que deveria suscitar mais interesse por parte dos criadores de cinema.

Felizmente, aí está "Rebelde", e talvez seja importante, para os mais céticos, referir que por detrás dos nomes "menos sonantes" de Adil El Arbi e Bilall Fallah, encontram-se os realizadores de "Bad Boys para sempre". O sucesso de "Black - Amor em tempos de ódio" alertou Hollywood para as capacidades dos belgas, que nos EUA já foram responsáveis também pela minissérie "Ms. Marvel".

Com "Rebelde" regressam à Bélgica natal. No filme, Kamal deixa o país para ajudar as vítimas da guerra na Síria, mas ao chegar é forçado a juntar-se a uma milícia. Enquanto isso, o irmão mais novo torna-se presa fácil dos recrutadores radicais, que prometem levá-lo para junto do irmão. A mãe irá tentar proteger o que lhe resta da família...

Poderoso filme de guerra, com os exteriores rodados na Jordânia, "Rebelde" é um filme de denúncia e, ao mesmo tempo, um melodrama familiar. Uma mistura explosiva, com os condimentos utilizados na medida certa. Indispensável.