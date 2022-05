As histórias que ainda estavam por contar do Cineclube do Porto

São 18 olhares cruzados e distendidos no tempo sobre o Cineclube do Porto, reunidos num livro que "traz até aos leitores histórias até agora na penumbra", explica o coordenador do volume, Manuel Vitorino.

Com a chancela das Edições Afrontamento, "A vida é um filme - Histórias e memórias do Cineclube do Porto" -, livro apresentado na semana passada, na Biblioteca Almeida Garrett, pelo cineasta António-Pedro Vasconcelos - procura "fugir da cronologia oficial e dar a palavra aos seus antigos associados".

O resultado é um conjunto de depoimentos marcados por vivências tão fortes que nem a passagem dos anos foi capaz de suavizar. Entre os associados que responderam ao repto lançado pelo jornalista encontramos a professora universitária Maria João Reynaud, o advogado Guilherme Figueiredo, o médico e crítico de cinema António Roma Torres ou os arquitetos Alexandre Alves Costa e Manuel Correia Fernandes.