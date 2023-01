"As imagens desenhadas são outro Mundo"

F. Cleto e Pina Hoje às 10:50 Facebook

João Sequeira adaptou para banda desenhada "Espelho da água", um conto do escritor Rui Cardoso Martins, numa edição Polvo lançada na Amadora BD.

O trabalho mais recente de João Sequeira intitula-se "Espelho da água" e partiu do conto homónimo de Rui Cardoso Martins. Edição da Polvo, lançada no recente Amadora BD, foi o pretexto para falar com os dois autores.

O ilustrador revelou ao JN que, tendo tido sempre "com todos os argumentistas, espaço e liberdade para me exprimir, desta vez procurava ainda mais autonomia". E explica: "Durante muito tempo, a etiqueta de autor completo, que se aplica a um autor de BD que escreve e desenha, pesou-me de forma negativa, porque o oposto é um autor incompleto. Este projeto ajudou-me a ultrapassar esse preconceito e a perceber que posso ser um autor completo sem escrever, porque uma adaptação para outra linguagem resulta sempre num outro objeto".