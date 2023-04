As memórias de um edifício com os dias contados

Mariana Soares Hoje às 16:24 Facebook

"1965 | Panreal, um edifício de Nadir Afonso" (2020), filme documental da autoria de José Paulo Santos, será exibido esta segunda-feira na Casa da Cultura de Paredes, às 22 horas.

Em 1965, a cidade de Vila Real viu completa a obra do edifício modernista pela mão do arquiteto Nadir Afonso, que seria lar da panificadora Panreal.

Atualmente, completamente abandonado e deixado na ruína, do magnifico edifício restam apenas as muitas memórias vividas dentro das paredes, que chegaram a ver a produção de mais de 80 mil pães por dia.

"1965 | Panreal, um edifício de Nadir Afonso" foi realizado por José Paulo Santos como forma de homenagear o arquiteto e artista plástico, no centenário do seu nascimento, e o edifício da Panreal, a quem as entidades competentes voltaram costas, mas de que os populares não querem desistir.

A entrada para esta obra documental é gratuita.

Sobre o tópico, existe ainda o livro "A panificadora de Vila Real de Nadir Afonso: Crónica de uma demolição", da Fundação Nadir Afonso.

Casa da Cultura de Paredes

Avenida da República, Paredes