As piadas escatológicas e o otimismo sem fim de SpongeBob

A revelação da infância da mais famosa esponja do mar e seus amigos.

SpongeBob, uma esponja marinha, constantemente feliz e atontada, cumpriu 23 anos como o desenho animado mais visto da Nickelodeon. A personagem criada pelo biólogo marinho e professor Stephen Hillenburg, falecido em 2018, teve um êxito tal que se expandiu para a banda desenhada, cinema e um sem fim de merchandising. O ano passado ganhou também um spin-off em jeito de prequela com "Kamp Koral", onde todas as personagens de Bikini Bottom surgem retratadas como crianças de dez anos, com uma animação tecnicamente refinada.

A idade é mais aproximada daqueles que são atualmente o seu público alvo. É mais tolerável uma criança mostrar as cuecas, dar bufas e rir-se do inusitado do que um adulto. Os clubes de fãs originais dizem que ao longo dos anos a personagem foi ficando "mais burra", mas provavelmente tratou-se do envelhecer dos próprios que já não se reviam nesse modelo pueril.

Hillenburg disse ao jornal "The Washington Post", em 2009, que a SpongeBob nasceu do seu amor pela inesquecível dupla Laurel and Hardy, cuja "situação meio idiota" foi uma grande influência e está expressa na dinâmica relacional entre o protagonista e a estrela do mar Patrick.

A cumplicidade está expressa nas personagens, amigas desde o tempo do acampamento. Com eles estão também o polvo Squidward Tentacles, aqui retratado como o adolescente mal humorado oficial da dupla, que todavia o trata como um amigo; e a esquila Sandy Cheeks, a mais inteligente do grupo e que, por ser um animal terrestre, tem de estar sempre protegida dentro de um globo. Não deixa de ser curiosa a incongruência, já que no acampamento contam imensas histórias à´volta de uma fogueira feita debaixo de água.

O acampamento é administrado por Mr. Krabs, um caranguejo pai solteiro que cria a sua filha, Pearl. A ameaça é o mauzão Plankton, com um laboratório secreto sob o acampamento, onde a assistente de computador Karen o ajuda a dominar o mundo. O problema é que até aqui SpongeBob não tinha idade. Agora é adulto.

