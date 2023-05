As possibilidades escondidas na obra do passado de Moby

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 20:40 Facebook

Moby reinventa as suas canções de 1994 a 2010 no novo disco "Resound NYC", editado pela etiqueta alemã "Deutsche Grammophon".

Há música de dança que serve o simples propósito de ativar a musculatura e pôr o corpo a mexer. Assim como há música ambiental destinada apenas a forrar um espaço, a modificar a sua paisagem. Ambas são legítimas e necessárias. Mas só aquelas que contêm outras camadas podem revelar novas dimensões quando são reescritas.

É o caso das canções que Moby compôs entre 1994 e 2010, o seu período áureo, e que agora reaparecem, revitalizadas e transfiguradas, em "Resound NYC", trabalho que leva o selo da prestigiada Deutsche Grammophon.

Sob esta chancela, algo intimidatória para o universo pop, poderia pensar-se que Richard Melville Hall (n. 1965) iria vergar-se à solenidade da circunstância, fabricando, meticulosamente e sob orientação erudita, um conjunto de temas robustecido por orquestras e grandiloquência sinfónica. Está lá esse aumento de escala, essa proporção épica e cinemática conferida pelos meios opulentos agora à disposição de Moby. Mas o disco é tudo menos o tipo de operação à Nouvelle Vague, em que todo o material é mergulhado no mesmo caldeirão, saindo sem propriedades e com um único aroma. O trabalho de Moby é mais o de alfaiate: desenhar à medida.

"In my heart", tema incluído em "18" (2002), abre o disco em modo intemporal com a voz de Gregory Porter, que se expande sobre uma tapeçaria de coros e batidas, e quase se desliga da versão original. Emblemática é também a transformação de "South side", faixa contida em "Play", o mais aclamado e vendido dos seus álbuns: a voz de Ricky Wilson, dos Kaiser Chiefs, combinada com vestuário funk e jazzy, exprime uma canção pop com iguais doses de elegância e energia. Também os convidados contribuem para a escolha dos melhores tecidos em cada estação.

"Walk with me" torna-se lugar assombrado com a interpretação de Lady Blackbird, balada para cantar no funeral de um pioneiro do blues. "Flower (find my baby)" é missa gospel, libertadora e alucinada, servida pelas vozes de Alan Lomax e Amythyst Khan. E "Helpless", única 'cover' do álbum, é tributo a uma das referências fundas de Moby - Neil Young, o que dá ainda mais espessura à ideia de revisitação criativa de uma obra e de uma biografia.