As primeiras corridas de Michel Vaillant

F. Cleto e Pina Hoje às 18:18 Facebook

Twitter

Partilhar

As histórias curtas iniciais do célebre piloto Michel Vaillant acabam de ser publicadas em álbum pela primeira vez em Portugal.

Cronologicamente, "O grande desafio" (datado de 1959) é considerada a primeira aventura de Michel Vaillant, mas a verdade é que antes desse conjunto de corridas por vários continentes e em diferentes competições, o futuro campeão do mundo já tinha protagonizado pequenas narrativas.

As primeiras, estão agora reunidas em "Michel Vaillant - Histórias Curtas #1 - Origens", que a ASA fará chegar às livrarias portuguesas já a partir de dia 13. O arranque faz-se em 1956, quando o autor, Jean Graton, decidiu trocar a revista "Spirou" pela "Tintin", para poder escrever as suas próprias histórias, propondo as aventuras de um piloto automóvel.

PUB

De um jovem algo inconstante e imaturo às primeiras vitórias nas estradas e pistas, este álbum permite conhecer a génese do mais famoso piloto dos quadradinhos, em paralelo com o desenvolvimento do seu mundo familiar e profissional. E permite igualmente ver aparecer as famosas onomatopeias que ficaram como uma das imagens de marca das bandas desenhadas assinadas por Graton.

Se por um lado este é um livro naturalmente aconselhável para os fãs de Michel Vaillant, pois nele irão (re)encontrar histórias que embora já publicadas em diversas revistas, eram inéditas em álbum em Portugal até hoje, por outro lado, também irá satisfazer aqueles que gostam de ir mais além da simples leitura das bandas desenhadas, para saberem um pouco mais sobre a génese dos heróis e a forma de trabalhar dos autores, pois nela podemos descobrir a remontagem de pranchas para uniformização de formatos na publicação em álbum, narrativas criadas especificamente para publicidade a marcas e histórias em torno da família e da marca Vaillant.

Se gráfica e tematicamente há diferenças assinaláveis entre os primeiros relatos do álbum, em que Jean Graton ainda tacteava à procura do caminho para o seu piloto, e os que encerram a edição, nestes últimos o autor explana já a sua visão das corridas automóveis, explorando provas bem conhecidas, dos circuitos de Fórmula 1 às de resistência e passando pelos ralis, sob um olhar a um tempo realista e apaixonado, que o faz salientar um código de conduta ideal, apesar das características bem humanas das suas personagens.

Michel Vaillant - Histórias Curtas #1 - Origens

Jean Graton

ASA

64 p., 17,50 €