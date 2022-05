As várias vidas da Piscina de Marés

"Nenhum sítio é deserto" dá conta das várias fases que atravessou a obra desenhada por Álvaro Siza. Mostra patente na Faculdade de Arquitetura do Porto até 1 de julho

Obra canónica da arquitetura portuguesa, a Piscina de Marés, de Álvaro Siza, edificada desde os anos 1960 na marginal de Leça da Palmeira, não resultou apenas de um "rasgo", mas sim de múltiplas circunstâncias que foram ditando o "crescimento paulatino do conjunto balnear", do primeiro tanque à recente renovação e expansão. É esse processo que se encontra exibido em "Nenhum sítio é deserto. Álvaro Siza: Piscina de Marés (1960-2021)", mostra patente até 1 de julho na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, com curadoria de Teresa Cunha Ferreira e Luís Urbano.

Dividida em três núcleos, a exposição apresenta as diferentes vidas da obra que foi classificada como Monumento Nacional em 2011 e que integra, como única representante nacional, o volume "Cem edifícios do século XX", uma plêiade da arquitetura mundial. No primeiro segmento, figuram imagens que dão conta da pré-existência do local onde viria a ser construída a piscina - salientando-se uma poça natural onde Álvaro Siza ia a banhos na infância - e também dos primeiros anos do edifício desde a inauguração, em 1966, notando-se a imediata adesão popular ao equipamento. Além das fotografias, constam nesta secção diversas plantas, esquissos, vídeos e outros materiais recolhidos em arquivos.