As vozes deste coro comunitário ligam a serra ao mar

Projeto de cariz intermunicipal Cor(p)o Metropolitano estreia-se ao vivo. Concerto é hoje em Espinho.

Alinhados ordeiramente nos 350 lugares da sala principal do Centro Multimeios de Espinho, parecem uma plateia como qualquer outra, pronta para assistir a mais uma sessão de cinema. Mas, à simples indicação da direção artísticas, as gargantas afinam-se e, como que por milagre, brotam do nada melodias cantadas em uníssono por participantes de todas as idades.

"O Porto visto de cima vai de braço dado / tem nas cidades irmãs companheiras de vida...", entoam com entusiasmo os participantes, sob a supervisão atenta de uma equipa de instrumentistas que vai acompanhando com rigor as inflexões e as subtilezas do contagiante canto.