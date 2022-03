As vozes sem regras das COBRACORAL vão saltar do disco para o CCB

Jonathan Uliel Saldanha recebeu do curador Delfim Sardo uma Carta Branca para, durante seis meses, programar cinco espetáculos no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. O mais recente chega este sábado, às 21 horas, com a subida ao palco das COBRACORAL.

Performer, músico e encenador, Jonathan Uliel Saldanha leva dois anos "de um muito bom momento". Se no início da pandemia ficou seis meses retido no Uganda, conseguiu reverter a situação a seu favor com múltiplos espetáculos, discos e colaborações. Também em Portugal tem recebido convites de instituições culturais de monta. Depois do Teatro Municipal do Porto o ter nomeado artista associado, agora foi a vez do Centro Cultural de Belém (CCB).

"Recebi este convite por parte do Delfim Sardo. Nós já tínhamos colaborado quando ele estava na Culturgest. A ligação entre estes cinco espetáculos sou eu. São todos projetos com os quais eu estou envolvido diretamente, como músico ou como produtor", conta ao JN.

A primeira sessão de Carta Branca aconteceu em janeiro com HHY & The Kampala Unit com Flo e Sekelembele. A segunda chega este sábado com COBRACORAL e em 14 de maio será a vez da cantora baiana Virgínia Rodrigues. A 2 e 3 de julho revela-se a instalação/concerto "Lago libidinal" e a fechar as sessões, a 6 de agosto, será a vez de atuarem Arsenal, Chouk Bwa & The Ångströmers e DJ Lithium .

O concerto das COBRACORAL é uma estreia. O trio lançou esta semana um disco pela editora Lovers & Lollypops. O trio é composto por Catarina Miranda, coreógrafa e colaboradora habitual de Jonathan Uliel Saldanha, que usa a voz como componente essencial do seu trabalho; a francesa Clélia Colonna, cantora, performer e investigadora do canto polifónico oriental e mediterrânico; e a turca Ece Canli, artista que trabalha com técnicas vocais.

Também aqui há um fenómeno de contaminação: "Nos meus projetos com a Catarina trabalhamos muito com vozes, com peças sonoras com vozes rítmicas e repetitivas, e as COBRA bebem muito dessa experimentação implicada".

A estreia deste sábado "é algo sobre o qual tenho uma curiosidade infinita. É um projeto muito fresco que está a nascer e as três cantoras são a pluralidade do futuro". E desmonta: "Elas são CORAL pelo colorido e não num sentido de coro. Elas brincam muito com vozes expandidas e com a técnica. Não são uma polifonia regrada, são um vetor de mutação".

Depois das COBRACORAL segue-se em maio Virgínia Rodrigues, "com um arranjo meu de dois contrabaixos para demonstrar a versão telúrica da voz dela. Depois temos os Arsenal, do Uganda, numa noite de percussão e transe". Antes, em julho, "Lago Libidinal" encerra também os dois anos de atividade de Jonathan Uliel Saldanha como artista associado do Teatro Municipal do Porto.