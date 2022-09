Asia Argento: "O cinema ajudou-me a fazer as pazes com o mundo"

João Antunes Hoje às 16:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Asia Argento falou ao JN sobre "Óculos Escuros", o filme do pai, Dario Argento, de que é produtora associada e uma das atrizes principais.

Já está em exibição nas salas o último policial de horror de Dario Argento, "Óculos Escuros". Asia Argento, filho do mestre italiano é não só produtora associada do filme como interpreta a mulher que vai ajudar a protagonista Ilenia Pastorelli a viver na escuridão.

PUB

Não foi estranho ser "morta" pelo seu pai?

Ele adora matar-me. O meu pai é como um assassino em série da minha família. Matou a minha irmã, matou a minha mãe, agora foi a minha vez. É a maneira de dizer que nos ama.

Mas fê-lo de uma forma particularmente brutal...

As pessoas veem apenas um dos lados da brutalidade dessas cenas, mas de certa maneira é também uma forma de nos libertar. É a estética dele, da brutalidade mas também da paixão. O meu pai nunca foi a um psiquiatra. Tem medo que fazer uma terapia ponha fim à sua criatividade. Eu não sei em detalhe porque ele gosta de fazer este tipo de filmes e porque é tão bom a fazê-los.

Lembra-se da primeira vez que viu um filme do seu pai?

Vi "Profondo Rosso" quando tinha cinco anos. Pode imaginar como fiquei aterrorizada. Mas quando as crianças lêem os contos de fadas, todas têm uma componente de horror. As crianças têm um grande fascínio por terem medo. Precisam de ter medo, para ganhar coragem. Os filmes do meu pai foram isso para mim. Ensinaram-me a ser corajosa. A não ter medo do medo. Por vezes o medo pode bloquear-nos.

Há algo de que tenha particularmente medo?

Como toda a gente, tenho medo de tudo. Mas não da morte. É uma passagem. E sei que a morte existe. Tenho mais medo de coisas que não conheço. E morrer, sei que vou. Todos sabemos que vamos morrer. Sabemos que nascemos, que sofremos, de uma forma ou de outra, e que vamos morrer. O resto, é o desconhecido.

Acredita na vida no além?

Não sei se vamos renascer. Ainda ninguém voltou de lá., para nos dizer como é depois. Mas é preciso ter alguma espiritualidade, para viver o presente, para não nos projetarmos muito no futuro e não sermos presos pelo passado. É preciso viver o presente e fazer o bem, sejamos budistas, cristãos ou nada. É preciso encontrar a serenidade do presente.

Como é a relação com o seu pai, quando trabalham juntos?

Nós não gerimos um restaurante. É cinema. Somos profissionais. No set, não somos como pai e filha. Não tenho nenhum tratamento em especial. O meu pai é um realizador rigoroso mas terno. Mas ele é o realizador, eu sou a atriz. Graças ao cinema, a nossa relação é mais como a de dois amigos.

Em que aspeto?

Cresceu muito, graças ao cinema. No que diz respeito a certas coisas, temos uma relação mais íntima do que apenas entre pai e filha. Pertencemos a gerações diferentes, mas temos uma profunda compreensão um do outro. Nos filmes que fizemos já estivemos em lugares muito obscuros. E fizemos com que fosse seguro, um para o outro.

Desde muito nova que começou a trabalhar nos filmes do seu pai...

Comecei a trabalhar quando tinha nove anos. Foi uma dádiva que tive. Aos 16 já era independente, financeiramente. Nunca mais deixei de trabalhar. Quando era pequena queria ser escritora, o que também sou. Acabei de terminar um livro. Não traí os meus sonhos de infância. Está no meu ADN. Como o meu filho, que aprendeu a compreender o cinema desde pequeno. Aos treze anos já tinha visto todos os filmes de Kurosawa, que lhe podia explicar melhor do que eu.

Nunca sentiu então ter perdido algo da sua infância...

Não me senti presa pelo cinema, foi uma coisa que quis fazer. Com o meu pai senti-me diferente desde pequena. Era muito tímida, não me dava com as outras crianças. O cinema ajudou-me a fazer as pazes com o resto do mundo. A ter coragem para ser eu própria. Ainda bem que tenho este trabalho, caso contrário não sei o que seria de mim.

Acabou de escrever a sua autobiografia...

Decidi que era agora a altura porque me ofereceram muito dinheiro para o fazer. E precisava desse dinheiro. Mas, quando o escrevi, também percebi que o precisava de fazer. Há muito tempo que a minha terapeuta me dizia que eu precisava de escrever sobre o meu passado, mas eu dizia-lhe que não, que era por isso que vinha ter com ela.

Foi-lhe difícil escrever sobre algumas passagens da sua vida?

Não foi fácil. Não escrevi para recordar, não escrevi sobre as coisas agradáveis. Escrevi sore as coisas que tentava pôr debaixo do tapete. Quando acabei senti-me muito livre. E com menos medo de coisas que precisavam de ser enfrentadas. Depois de escrever o livro e após 16 anos de terapia a minha terapeuta disse-me que agora estava curada. Que agora podia viver a minha vida.

Em que consistiu o seu trabalho de produtora associada neste filme?

O meu trabalho foi recordar o meu pai de que ele tinha escrito a história. Era suposto termos feito este filme nos anos 90. Na altura o produtor faliu e o filme não foi feito. A certa altura perguntei-lhe se ele ainda tinha este argumento e ele tinha uma cópia em papel. Depois consegui financiamento em França, descobri o músico. Estou muito orgulhosa porque o filme tinha de ser feito e esta era a altura certa para o meu pai o fazer. Sou fã do cinema do meu pai e sabia que este filme tinha de fazer parte da obra dele.

Fazer este filme nesta altura em que, devido à pandemia, o ser humano foi tocado pelo medo, é de alguma forma especial?

O ser humano adapta-se muito bem. Como espécie, estamos a adaptar-nos há milhões de anos. Já nos adaptámos há cem anos à febre espanhola, estamos agora a adaptar-nos a este novo medo. E a viver com ele. Temos de encontrar maneiras de viver sem sermos esmagados pelo medo. Ao princípio confesso que estava cheia de medo, não por mim mas pelos meus pais, que são mais frágeis. Mas somos mais fortes e espertos que o vírus e vamos vencê-lo.

Além do seu pai, tem mais alguns realizadores preferidos?

O Abel Ferrara foi um grande professor para mim. Somos muito amigos. Falamos muito sobre cinema. O Gaspar Noé, apesar de nunca termos trabalhado juntos, é o meu melhor amigo. Temos ideias muito parecidas sobre o cinema, vivemos os mesmos sonhos.