Assembleia-geral do Coliseu vai manter-se

O presidente da Associação Comercial do Porto (ACP), Nuno Botelho, considera que é uma "irresponsabilidade" a decisão do presidente da mesa da Assembleia-geral dos Amigos do Coliseu de não adiar a reunião magna marcada para hoje.

"Tendo sido recusada a sua proposta de adiamento para data oportuna, a Associação Comercial do Porto considera totalmente irresponsável, insensata e perigosa a reunião da Assembleia-geral dos Amigos do Coliseu marcada para as 16 horas de hoje, 13 de março, e anuncia que não irá marcar presença na mesma", anuncia em comunicado.

Na quinta-feira, o presidente da Mesa da Assembleia-geral dos Amigos do Coliseu, Amorim Pereira, revelou que não se justifica o adiamento da assembleia-geral da associação onde se vai decidir ou não a concessão daquele espaço a privados.

Em declarações à Lusa, Amorim Pereira confirma foi pedido por alguns sócios o adiamento da assembleia-geral da Associação marcada para sexta-feira, face à situação de pandemia por Covid-19.

"Três ou quatro pessoas suscitaram esta questão. A todas foi respondido por mim que, respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde [OMS] e da Direção-Geral da Saúde [DGS] e tendo o número de associados não vejo motivo para adiar", disse.

Nuno Botelho considera que "manter para hoje uma reunião que pode, sem qualquer prejuízo, fazer-se daqui a duas, três ou quatro semanas é de uma insensibilidade nunca vista e um péssimo exemplo para a sociedade", dado que está em causa a saúde pública e a vida das pessoas e acusa a mesa de quer fazer "a concessão sem debater com os cerca de dois mil associados dos Amigos do Coliseu".

A Assembleia-geral de hoje visa debater e votar a proposta subscrita pela Câmara Municipal do Porto, pela Área Metropolitana do Porto e pelo Ministério da Cultura de lançar concurso público com vista à concessão do Coliseu do Porto, que deverá ter como objeto principal a reabilitação, requalificação e exploração desse equipamento.

Na opinião do presidente da ACP, "ninguém compreende que o mesmo Governo e as mesmas câmaras municipais que determinam o fecho de serviços e pedem aos cidadãos para ficarem nas suas casas, queiram, por todos os meios, realizar esta Assembleia-geral e enviem os seus representantes para esta reunião. Eu não acredito que o Primeiro-Ministro, a Ministra da Cultura e os presidentes de câmara subscrevam esta irresponsabilidade».

Se algo suceder, acrescenta Nuno Botelho, "o presidente da Assembleia-geral e os demais adeptos desta manutenção terão de ser pessoalmente responsabilizados pelas consequências".

O dirigente salienta ainda que a realização da assembleia-geral agendada para hoje põe em causa, para a Associação Comercial do Porto, os princípios de informação e transparência que deveriam pontuar uma decisão da importância do que está em discussão.

Nuno Botelho afirma que "o Coliseu é um ícone incontornável da cidade e da cultura do Porto. Não podemos admitir que a sua concessão a privados seja deliberada sem a possibilidade de um esclarecimento e debate público obrigatórios, nomeadamente entre os membros - institucionais, privados, coletivos e individuais - da Associação Amigos do Coliseu. Fazê-lo, no momento, em que o país está em Estado de Alerta é de uma falta de consideração absolutamente impensável para com a Associação Amigos do Coliseu e a Cidade".

"Os cerca de dois mil sócios que integram os Amigos do Coliseu vão ser ignorados. Quem votar a decisão de concessionar o Coliseu do Porto nestas condições tão excecionais ficará cúmplice deste "golpe de Estado". Nem eu nem a Associação Comercial do Porto podemos pactuar com isto", defende Nuno Botelho.

Segundo o presidente da mesa da Assembleia-geral dos Amigos do Coliseu, a reunião magna, marcada para as 16:00, terá lugar na sala principal para garantir o distanciamento social, tendo sido asseguradas medidas de higienização.

A forma como o processo sobre o futuro do Coliseu foi gerida conduziu já a três demissões, entre eles, o presidente da direção dos Amigos do Coliseu, Eduardo Paz Barroso, que soube da sua substituição no cargo pela comunicação social e da Associação Comercial do Porto que considera que o comportamento dos parceiros institucionais "não dignifica" a história da Associação dos Amigos do Coliseu.