Assinalar o Livro em confinamento e através dos meios digitais

O Dia Mundial do Livro, que se celebra hoje, envolto em restrições devido à pandemia de covid-19, vai ser assinalado com iniciativas literárias que apostam no digital, como passatempos, campanhas, lançamentos e vendas online.

"O momento que atravessamos impôs uma realidade que nos afastou das rotinas habituais", mas ainda assim "este reajustamento ao contexto em que vivemos, permite a celebração", assinala a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que desenvolveu uma campanha de apelo e estímulo à leitura, que recorre ao Facebook e ao Instagram, através dos quais os leitores são convidados a partilhar aquilo que estão a ler.

A pandemia está a afetar severamente o mercado livreiro. Hoje, o JN noticia que em abril houve uma queda de 84% das vendas nas livrarias, uma crise que preocupa o setor. Depois de muitos apelos ao ministério da Cultura, Graça Fonseca anunciou, também hoje, um apoio de 400 mil euros às pequenas editoras e livrarias.

Também os editores da Leya escolheram este dia, "tão diferente dos anteriores", para anunciar o "Próximo Capítulo", um clube de leitura, de promoção de debate e partilha sobre livros de ficção e de não-ficção.

Esta iniciativa pretende aproximar os leitores do mundo editorial e apresenta-se como um espaço de partilha entre quem edita e promove os livros, e quem os lê.

As inscrições decorrem entre hoje e 5 de maio, através do e-mail proximocapitulo@leya.com, e os participantes serão informados sobre os livros a ler e como adquiri-los, com condições exclusivas, na livraria 'online' da LeYa, bem como sobre as datas dos encontros, numa primeira fase através de plataforma digital e, mais adiante, presenciais.

As editoras Antígona e Orfeu Negro lançaram juntas a campanha "Adota uma livraria", que convidou os leitores a, ao longo de dez dias, que terminam hoje, encomendarem livros através daquelas editoras, para que 30% do valor das vendas revertesse para uma livraria especifica, entre dez escolhidas, uma para cada dia.

A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) criou um passatempo para celebrar o Dia Mundial do Livro, convidando os leitores das bibliotecas públicas a elegerem a sua obra literária favorita.

Os resultados do passatempo #UmaBibliotecaUmLeitor são conhecidos hoje e serão anunciados os livros -- adulto e infantil - preferidos dos leitores.

Outra iniciativa que parte da DGLAB é a criação de uma imagem oficial do Dia Mundial do Livro, para a qual foi convidada a ilustradora Mariana Rio, que desenhou uma ilustração dedicada à efeméride, tendo em conta que este é um ano difícil para quem faz, vende e lê livros.

A ideia base é que as pessoas também são feitas de livros e de leituras, e por isso Mariana Rio retratou duas pessoas a conversarem e, numa espécie de radiografia ao corpo, percebe-se que também são feitos de livros.

A Bertrand Editora disponibiliza em exclusivo, e até dia 26 de abril, para venda 'online' oito novos livros que ficaram em suspenso entre março e abril devido à covid-19 , selecionados com o objetivo de tornar mais tranquila e produtiva a experiência dos leitores neste período.

Os livros em causa são "A Casa Alemã", de Annette Hess, "Homo Biologicus", de Pier-Vincenzo Piazza, "O Infame Dicionário Cómico de Língua Portuguesa", de Eduardo Madeira, "O Livro do Seu Bebé", de Hugo Rodrigues, "Curso de Meditação", de Osho, "Inspiração do Monge que Vendeu o Seu Ferrari", de Robin Sharma, "Nada a Temer", de Julian Barnes, e "O Cérebro Consciente -- Uma Longa História de Vida", de Joseph LeDoux.

A Ideias de Ler, do grupo Porto Editora, publica hoje "O Incrível Sistema Imunitário", de Daniel M. Davis, investigador científico e professor de Imunologia na Universidade de Manchester, obra que "revela como funciona a intrincada linha de defesa do corpo humano".

O Dia Mundial do Livro é comemorado desde 1996, por decisão da organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), no dia 23 de abril, data que coincide com o desaparecimento de escritores como Miguel de Cervantes e William Shakespeare.