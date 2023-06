Associação Amigos do Coliseu pondera processo a encenador que fala em censura

A Associação de Amigos do Coliseu do Porto revelou ao JN "estar a equacionar um processo de difamação ao encenador João Lourenço". Em causa acusações públicas de "censura" ao Coliseu Porto Ageas pelo cancelamento de um espetáculo que tinha oito lugares vendidos.

Em comunicado, o Coliseu do Porto anunciou, esta segunda-feira, o cancelamento do musical "The Cradle Will Rock", produção do Teatro Aberto, um musical de Marc Blitzstein. Segundo o Coliseu, "não obstante todos os esforços de divulgação, desde o início da temporada iniciada em janeiro deste ano, foram apenas vendidos oito bilhetes, numa sala cuja dimensão de lotação é de 2955 lugares sentados".

Em declarações públicas, o encenador João Lourenço afirmou estar a ser "alvo de censura" e acusou Miguel Guedes, atual diretor da instituição, de "falha de contrato". Contrato este feito ainda com a anterior direção de Mónica Guerreiro. O JN tentou, sem sucesso obter declarações junto do encenador.

Estas declarações levaram a que a Associação de Amigos do Coliseu do Porto esteja "a equacionar um processo de difamação ao encenador", revelou ao JN .

"A apenas 15 dias da apresentação aos espectadores, entendemos assumir a responsabilidade de proceder ao cancelamento do espetáculo, em nome do interesse do Coliseu, da Cultura, do Teatro Aberto, dos Artistas, dos Técnicos e das equipas de trabalho envolvidas, procurando evitar o desconforto do público e no absoluto interesse pela replicação do mesmo, de forma a não incorrer também num enorme prejuízo adicional que seria de todo incompreensível e injustificável", explica o Coliseu.

A apresentação do espetáculo estava agendada para o dia 25 de junho. Na sequência do cancelamento, "dentro da legalidade, o Coliseu assumirá as suas responsabilidades com todos os intervenientes neste espetáculo, como sempre o fez, exercendo, enquanto promotor, o seu direito de cancelamento", elucidou a instituição.

Lamentando que a "aposta no Teatro Aberto não tenha tido a aceitação esperada", a instituição deseja que este espetáculo "possa encontrar novos públicos", razão que a levou a "integrar esta proposta na nossa programação".

O reembolso dos bilhetes pode ser solicitado a partir desta terça-feira 13 de junho, no mesmo local de compra.