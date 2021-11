Associação criada para divulgar obra de Julião Sarmento

Hoje às 19:59 Facebook

A Associação Coleção Julião Sarmento constituiu-se para se dedicar à promoção, preservação, estudo e divulgação da obra do artista de "olhar único", através de um plano de atividades nacional e internacional.

​​​​​Formalizada a 5 de novembro, um dia após o aniversário de Julião Sarmento, falecido em maio deste ano, a nova associação foi tornada realidade seguindo a vontade do artista ainda vivo, segundo a designer Guta Moura Guedes, um dos membros da direção da entidade, à qual presidem Luís Sáragga Leal e Isabel Sarmento.

"Julião Sarmento empenhou-se muito em juntar um grupo de pessoas quando fez um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa para disponibilizar num museu a sua coleção de arte com mais de 1.300 peças, representativas de artistas de todo o mundo", recordou a fundadora da Bienal Experimentadesign.

Autor de uma obra multifacetada, Sarmento, nascido em 1948, em Lisboa, representou Portugal na Bienal de Arte de Veneza em 1997 e foi alvo de uma exposição pela Tate Modern, em Londres, em 2011, momento alto de um trabalho que fez dele um dos artistas portugueses com grande projeção internacional.

A 4 de novembro último, foi alvo de uma homenagem num colóquio internacional, em Lisboa, por curadores, artistas e investigadores, e também tema de um livro sobre a imagem em movimento produzida ao longo da sua carreira, na qual combinou vários suportes, desde a pintura, a fotografia, o desenho, o vídeo, o som e a performance.

Em curso, está o projeto de recuperação do Pavilhão Azul, em Lisboa, para acolher a coleção de arte privada de Julião Sarmento, um projeto anunciado em 2017, resultado de um acordo de cedência à Câmara Municipal de Lisboa (CML), com projeto de arquitetura do arquiteto João Luís Carrilho da Graça, e direção artística do curador Sérgio Mah.

"Antes das eleições para a câmara de Lisboa, com as obras [no museu] iniciadas, a grande preocupação de Julião Sarmento, mesmo estando muito doente, era de criar uma associação que ajudasse a proteger esse legado e essa missão. Por isso reuniu um grupo de pessoas escolhidas por ele", onde estão Luís Sáragga Leal da PLMJ (sociedade de advogados A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados), Isabel Sarmento, vice-presidente, os filhos - Laura e Duarte - e um grupo restrito, composto por, além de Guta Moura Guedes, o curador Delfim Sardo, o arquiteto João Luís Carrilho da Graça, o ex-presidente do Conselho de Administração da EDP António Mexia e a escritora e jornalista Clara Ferreira Alves.

Quando o artista morreu, o grupo "avançou de imediato para a formalização da associação, a criação dos estatutos, e alargou-se o seu âmbito para integrar o vasto espólio de livros e documentos representativos da atividade cultural portuguesa durante os últimos 50 anos". "Esse alargamento da missão foi no sentido de contribuir para a divulgação e estudo da obra nacional e internacionalmente", indicou Guta Moura Guedes à Lusa.

A associação foi apresentada oficialmente no dia 05 de novembro, na sede da PLMJ, em Lisboa, com a presença da nova vereação da cultura da CML, e da ministra da Cultura, Graça Fonseca, parceiros da associação e do museu, adiantou.

"Não temos ainda uma ideia do calendário [da abertura e funcionamento do museu], mas estamos a acompanhar e disponíveis para agilizar e acompanhar o projeto, no sentido em que se concretize o mais rápido possível", sublinhou a responsável.

A Associação Coleção Julião Sarmento tem uma primeira reunião marcada no dia 14 de dezembro, com um conselho internacional de curadores, "para preparar o plano de trabalhos para os próximos três anos".

Questionada sobre esse plano de trabalhos, Guta Moura Guedes avançou que deverá incluir iniciativas como "bolsas de estudo, parcerias com universidades e empresas interessadas na obra de Julião Sarmento, um autor muito colecionado em Portugal e no estrangeiro, por instituições e particulares".

"Queremos aprofundar o estudo da obra do Julião enquanto artista, e entender a coleção como parte da sua própria obra, porque era assim que ele as via. Ele foi um catalisador da cena cultural e internacional, além de artista", salientou a designer.

Para Guta Moura Guedes "há ainda muito a estudar" sobre a obra de um artista "que tem vários ângulos de trabalho, do ponto de vista da criação artística, com um olhar realmente único, e da relação com a sociedade e com os outros, porque ele era um homem de contactos e de rede", recordou.

Em 2012, o Museu de Serralves, no Porto, organizou a mais completa retrospetiva até hoje realizada do seu trabalho, reconhecido com a atribuição do Prémio da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA).