Associação de Jornalistas homenageia Egito Gonçalves 

A Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto (AJHLP) assinala esta terça-feira os seus 138 anos e associa a efeméride ao lançamento do número sete da revista "Gazeta Literária" dedicada ao poeta, tradutor e editor Egito Gonçalves, cujo centenário do nascimento também se assinala este ano.

Egito Gonçalves foi uma das figuras centrais da intervenção cultural no Porto, na segunda metade do século XX. E é isto mesmo que o jornalista e historiador Germano Silva, presidente da Assembleia Geral da instituição, faz questão de ressaltar.

"Não vou falar sobre a obra poética mas sim sobre a importancia que teve a revista de poesia "Notícias do Bloqueio", que ele editava a partir do Café Rialto, no Porto. Aliás, resgatar a obra de Egito Gonçalves do esquecimento a que tem sido votada é precisamente o objetivo da Gazeta Literária, revista que a AJHLP resolveu reeditar volvidos quase 30 anos sobre a sua última publicação.

"Reativamos a revista que também foi marcante no panorama cultural da cidade. Hoje lançamos o sétimo número", adiantou ao JN Francisco Duarte Mangas.

O presidente da direção da AJHLP sublinha o facto de, nos últimos vinte anos, a própria instituição ter vindo, aos poucos, a reerguer-se do marasmo a que estava votada.

"Conseguimos concluir as obras da fachada e agora o nosso objetivo é cuidar do interior".

O sonho da biblioteca

Para já tem garantido apoio da Câmara Municipal do Porto para a instalação de elevadores no edifício. Mas o grande sonho é adaptar o espaço existente no segundo andar do prédio para acomodar a instalação da sua extensa biblioteca.

"Os livros estão todos em caixotes por não termos espaço adequado", lamenta Francisco Duarte Mangas.

A par da biblioteca, a AJHLP tenta também, a curto prazo, conseguir financiamento para se dedicar à recuperação do valioso arquivo histórico de que dispõe.

"Também temos espaço para o instalar mas não dispomos de meios financeiros para as necessárias obras de adaptação", diz Francisco Duarte Mangas. O responsável considera mesmo que esta é uma das prioridades da associação que dirige. "Queremos abrir o segundo piso com este arquivo e colocá-lo à disposição dos investigadores e da cidade."

Outro dos objetivos que deverá ser concretizado "brevemente" é o da publicação, em dois volumes, daquela que será a primeira História da AJHLP, resultante de um trabalho de pesquisa da investigadora Manuela Espírito Santo.

A obra, juntar-se-á a um conjunto de outras que a associação tem vindo a publicar, com o apoio da Fundação António José de Almeida, e em que se incluem coleções dedicadas à poesia, à ficção, ao ensaio e à história do Porto, num total de 80 títulos já disponíveis.