Associações da Cultura enviam missiva de protesto ao Ministro da Cultura

As associações PLATEIA - Associação de Profissionais das Artes Cénicas, REDE - Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, AAVP - Associação de Artistas Visuais em Portugal, riZoma - Plataforma de Intervenção e Investigação para a Criação Musical, CENA - STE - Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos e Ação Cooperativista de apoio a profissionais do setor da Cultura e das Artes dirigiram esta sexta-feira uma missiva de protesto ao Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva e aos grupos parlamentares.

Entre vários fatores, as associações representativas do sector reclamam um novo reforço de verbas para os apoios sustentados, alegando que "apesar do crescimento e desenvolvimento qualitativo das artes em Portugal, é ainda incipiente o número de projetos de criação e difusão artística, a sua diversidade e a sua equilibrada implementação territorial".

Outra das reclamações é a divulgação urgente dos resultados do concurso de Teatro, "existindo mais uma vez atraso na divulgação dos resultados face ao que está estabelecido nos regulamentos, o que aconteceu em todas as áreas, sendo que os resultados do Teatro não são ainda conhecidos, nem há previsão de quando serão", dizem.

Outro das queixas prende-se com o atraso da abertura do concurso no apoio a projetos, que reclamam já ter excedido um mês face ao prazo previsto no regulamento. Outra das medidas que reclamam é o restabelecimento de diálogo entre a tutela e o setor da Cultura dado não existirem ainda "respostas sobre o reforço das verbas anunciado em setembro".