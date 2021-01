Jorge Manuel Lopes Hoje às 09:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Música tudo-ao-mesmo-tempo, cemitérios online, festas populares de outras eras, uma América deserta e outra em estado de choque. Às vezes, a arte perturba.

Comece-se a semana com fantasmas de vária ordem.

Babe, Terror é o nome artístico usado pelo compositor brasileiro Claudio Szynkier e o tema acima está no álbum "Horizogon", de setembro do ano passado. Uma obra que Szynkier pensou como uma banda sonora apocalíptica para a sua cidade, São Paulo. Missão cumprida, ao mesmo tempo que vira o bico ao prego às ideias mais imediatas que se tem quando se pensa em música com a cara do apocalipse: aqui, o fim roça o silêncio e nada de especial acontece - devagar. O vídeo foi rodado no aeroporto paulista no início da pandemia e já cheira a uma antiguidade que os protagonistas não imaginariam. A música é o equivalente a duas canções interpretadas em simultâneo, com pouco de palpável em comum, gravada por uma orquestra num estúdio em Hollywood que se afunda como um Titanic. Palavra final para o interessante domínio do inglês por Szynkier, tal como se lê na sua página no Bancamp. "Thank you God for helping me so nice. All the way and impossibily."

Nada de especial acontece em todo o lado, não apenas na música de Babe, Terror. Visite-se One Terabyte of Kilobyte Age, onde um grupo de arqueólogos digitais disponibiliza conteúdos da Geocities, um serviço que permitia a criação gratuita de sites na alvorada da internet. Teve o auge da popularidade na segunda metade da década de 1990, foi adquirida pela Yahoo! em 99 e desativada em 2009. Almas caridosas sprintaram para guardar todo o acervo possível, permitindo agora percorrer um museu de projetos suspensos, de páginas pessoais congeladas no tempo.

Fantasmas a cores, cores tão carregadas que deixam o realismo à toa, povoam acidentalmente "O auto da Floripes", o primeiro trabalho da Secção de Cinema Experimental do então denominado Cine-Clube do Porto. Filmado em 1959 e terminado três anos mais tarde, capta num registo próximo do documental uma representação popular que continua a acontecer no lugar das Neves, distrito de Viana do Castelo, nas Festas em Honra de Nossa Senhora das Neves. O filme foi agora restaurado e lançado em DVD, numa parceria entre a instituição portuense e a Cinemateca Portuguesa, com apoio da autarquia minhota.

Do Minho para a América. Meaghan Garvey é, ou foi, uma excelente jornalista de arte e entretenimento. Também brilha na ilustração e publicou em 2020 o livro "Nowhere fast", conjunto de histórias que refletem uma obsessão pelas personagens e mitologias do deserto americano. Uma obsessão que se desenvolve também na newsletter semanal Scary Cool Sad Goodbye sob a forma de palavras monocromáticas e fotografias incandescentes. Com muitos coiotes, motéis, neons e David Lynch.

PUB

Não há David Lynch nas salas de cinema por estes dias mas há "Crash" de David Cronenberg. Uma sinfonia de carne e metal e próteses, de regresso 25 anos depois. Uma assombração.