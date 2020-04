Astérix regressa em outubro com "O menir de ouro"

F. Cleto e Pina Hoje às 13:52 Facebook

O pequeno guerreiro gaulês criado por René Goscinny e Albert Uderzo regressa às livrarias a 21 de outubro, num livro intitulado "O menir de ouro", confirmou ao JN a ASA, que o vai editar em Portugal.

Não se trata, porém, de uma nova aventura de Astérix. A edição de 2020 segue a norma de publicação que tem sido seguida nos últimos anos: num ano, há história original no formato clássico de BD; no ano seguinte, é lançado um livro ilustrado. "O menir de ouro" segue-se ao inédito "A filha de Vercingétorix", de Jean-Yves Ferri e Didier Conrad, lançado em 2019. Dentro da mesma lógica de alternância, recentemente foram disponibilizados "Os XII trabalhos de Astérix" (2016) e "O segredo da poção mágica" (2018), que é um álbum do filme homónimo.

História de 1967