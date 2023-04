Até à última batida, dançar é a palavra de ordem

Este é o 13. dia, véspera de feriado, último dia de programação. Mas o Festival Dias da Dança (DDD) ainda tem muito programa por desvelar, e estreias por oferecer.

Mesmo nos finais há sempre coisas novas por conhecer, e ainda antes da grande ressaca e do estado letárgico do que foi esta sétima edição do DDD, ainda há vários espetáculos neste último dia.

O programa Corpo+Cidade recebe hoje, às 16 horas, no Parque da Cidade, perto da entrada da Circunvalação, a estreia de "What took you so long", de Maurícia Neves. Ontem, este segmento criado para o espaço público contou com a estreia de "Pondo rezas nos lábios" de Isabel Barros e Carlos Guedes.

A companhia da canadiana Catherine Gaudet tem hoje, às 17 horas, no Teatro do Campo Alegre, nova récita de "The pretty things". O espetáculo apresenta o corpo dos cinco intérpretes como um lugar de ressonância para um metrónomo vocal que se repete ao longo do espetáculo.

Se no início o espectador é convidado a espreitar um caleidoscópio onde se vê continuamente a mesma sequência coreográfica de diferentes perspetivas, pelas posições que ocupam, a multi-realidade vai-se diluindo como se o público voltasse a focar o olhar.

Os cinco intérpretes alinham então no campo visual, para que a linguagem coreográfica difira no tempo a que realizam as ações, a mesma frase está repetida por ordem anacrónica por cada um deles levando a repetição mecânica à exaustão.

Voltando a reconstruir-se em uníssono, sobre um mesmo eixo, fazem sequências várias, sendo a recorrência, uma em particular onde parecem recriar a "Gaité Parisienne" de Offennbach sem aparente ligação com o restante movimento bruto, ainda que com uma forma extremamente controlada.

Um exercício de "resistência", palavra que tem atravessado transversalmente esta edição do DDD.

Também este domingo, "A Sagração da Primavera" do Teatro Praga e Dois Pianos e Percussões da Metropolitana, podem ser vistos, numa sessão com audiodescrição, às 15 horas, no Teatro Rivoli.

Às 17 horas, Guilherme de Sousa e Pedro Azevedo apresentam "Karpex", em Serralves.

Hoje é o último dia, mas até à hora marcada o DDD ainda late.