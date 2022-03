Ateneu do Porto vai exibir primeira edição de Os Lusíadas

Hoje às 15:41 Facebook

O Ateneu Comercial do Porto inaugura este sábado um ciclo de visitas guiadas ao seu património histórico e cultural. A visita inclui a possibilidade de ver a primeira edição de "Os Lusíadas", de Luís Vaz de Camões.

No ano em que se assinalam os 450 anos da publicação de "Os Lusíadas", de Luís Vaz de Camões, o Ateneu Comercial do Porto (ACP) vai mostrar a primiera edição do livro que evoca os Descobrimentos portugueses e a epopeia lusitana. A obra estará em exposição pública a partir das 14h30.

A primeira edição de "Os Lusíadas" foi impressa pela primeira vez em 1572, em Lisboa. Neste momento, subsistirão apenas 34 exemplares no mundo, que estarão distribuídos por três continentes.

Segundo a ata de 3 de fevereiro de 1904 do ACP, a obra de Camões custou à associação, naquela data, "170 mil réis" (170 escudos), e constitui apenas uma das muitas raridades que fazem parte do espólio do Ateneu Comercial do Porto, informa a associação, em comunicado. "A ACP possui igualmente uma edição em hebraico da Bíblia Sagrada, datada do século XVI (em restauro), e uma cópia manuscrita da crónica de D. Fernando, de Fernão Lopes."

A biblioteca (cerca de 60.000 títulos e 80.000 volumes) é, aliás, a "joia da coroa" da secular instituição do Porto, e é considerada uma das melhores bibliotecas privadas da Península Ibérica. No seu espólio existem ainda vários manuscritos de figuras e autores da literatura nacional, como Jorge de Sena, Ferreira de Castro, Miguel Torga, entre outros.

O valioso património estende-se pela pintura (com obras de Alvarez, Medina, António Carneiro, Henrique Pousão, entre outros), escultura e faiança, incluindo coleções de cariz numismático e medalhístico, de grande valia.

As visitas podem ser marcadas no website do Ateneu. Em março, decorrerão entre as 11 e as 15 horas, e têm um custo de seis euros.

Os 450 anos da publicação de "Os Lusíadas" motivaram também o ACP a organizar um colóquio comemorativo da data, que está planeado para 10 de junho, Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas.