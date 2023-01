JN/Agências Hoje às 16:08 Facebook

O ator Alec Baldwin vai ser acusado de homicídio involuntário, no caso da morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens do filme "Rust".

O caso que envolve a estrela de Hollywood aconteceu em 2021, quando Hutchins morreu após um disparo, alegadamente acidental.

O ator sempre se defendeu dizendo que não sabia que arma estava carregada.