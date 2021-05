Ator brasileiro Paulo Gustavo morre vítima de covid

César Castro * Hoje às 07:34, atualizado às 08:59 Facebook

O ator brasileiro Paulo Gustavo morreu, na noite de terça-feira, aos 42 anos, vítima de complicações da covid-19. O humorista era um dos artistas mais populares e admirados do Brasil.

Paulo Gustavo estava internado desde o dia 13 de março na unidade de cuidados intensivos de um hospital privado do Rio de Janeiro. No domingo, horas após acordar e interagir com o marido, o ator sofreu uma embolia, da qual não conseguiu recuperar.

"Em todos os momentos do seu internamento, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipa médica e nos demais profissionais que participaram do seu tratamento. A equipa que participou do seu tratamento está profundamente consternada e solidária ao sofrimento de todos", refere um comunicado publicado na conta oficial do humorista.

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro lamentou, no seu perfil oficial do Twitter, a morte do ator: "Que Deus o receba com alegria e conforte o coração de seus familiares e amigos, bem como de todos aqueles vitimados nessa luta contra a covid".

Vários artistas brasileiros lamentaram também a morte do ator, como foi o caso do músico Caetano Veloso, da cantora Daniela Mercury, da apresentadora Tata Werneck ou da atriz Deborah Secco.

Com uma trajetória de sucesso no teatro, na televisão e no cinema do Brasil, Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros começou a ganhar visibilidade, aos 26 anos, em 2004, ao participar no elenco da peça "Surto", na qual interpretou, pela primeira vez, a famosa personagem "Dona Hermínia", que se tornou num marco na carreira e foi inspirada na mãe do ator.

A trilogia de filmes "Minha mãe é uma peça" tornou-se a saga de comédia mais vista do Brasil. Somados, os três filmes venderam mais de 26 milhões de bilhetes no cinema entre 2013 e 2020.

A última sequela, "Minha mãe é uma peça 3", tornou-se mesmo no maior êxito de bilheteira da história do cinema brasileiro, ao arrecadar 143,9 milhões de reais (21,9 milhões de euros).

Paulo Gustavo deixa dois filhos menores que teve, num processo de barriga de aluguer, com o marido, o médico Thales Bretas.

O Brasil, com 212 milhões de habitantes, continua a ser um dos países mais afetados pela pandemia, ocupando atualmente a segunda posição mundial na lista de nações com mais mortes e a terceira com mais casos.

* Com Lusa