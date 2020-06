Ator da série Riverdale preso durante protesto contra o racismo

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:22 Facebook

Cole Sprouse revelou, esta terça-feira, que foi preso durante o protesto "Black Lives Matter "em Santa Monica, Califórnia, enquanto se manifestava "de forma pacífica".

Após a morte de George Floyd às mãos da polícia em Mineápolis, milhares de pessoas saíram à rua em cerca de 140 cidades dos EUA para protestar contra a violência policial e o racismo, apesar do recolher obrigatório e das constantes ameaças de Donald Trump de enviar o exército para as ruas.

O ator norte-americano Cole Sprouse, que interpreta Jughead Jones na série "Riverdale", partilhou no Instagram que foi preso enquanto participava num protesto em Santa Monica, na Califórnia, tal como outros membros que apoiavam pacificamente o movimento "Black Lives Matter".

"Fui detido enquanto protestava pacificamente. Deram-nos a opção de ir embora e informaram-nos de que, se não recuássemos, prendiam-nos. Quando muitos se viraram para ir embora, encontrámos outra linha de polícias a bloquear a saída, e aí eles começaram a prender-nos", partilhou o ator de 27 anos, considerando que protestos são uma forma "absolutamente legítima" de demonstrar descontentamento.

"É preciso afirmar que, como homem branco, heterossexual e figura pública, as consequências institucionais da minha detenção não são nada em comparação com outras pessoas do movimento. Isto não é sobre mim. Este é, e será, um momento sobre permanecermos próximos de outras pessoas à medida que a situação se agrava, dando apoio de forma educada, manifestarmo-nos e fazermos a coisa certa", concluiu o ator.