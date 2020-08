Ator do "Cocoon" Wilford Brimley morreu aos 85 anos

JN/Agências Hoje às 17:54 Facebook

O ator Wilford Brimley, que entrou em filmes como "Cocoon" ou "A Firma", morreu no sábado de manhã num hospital do Utah, aos 85 anos, disse, este domingo, a agente, Lynda Bensky.

Wilford Brimley estava a fazer diálise e tinha várias outras complicações médicas, adiantou a responsável.

O bigode Brimey era um rosto familiar em vários papéis, interpretando personagens como o diretor de baseball grisalho em "The Natural", ao lado do ator Robert Redford.

Um dos papéis mais conhecidos de Brimley é em "Cocoon", em que faz parte de um grupo de seniores que descobrem um local de casulos alienígenas que permite rejuvenescê-los. De 1985, o filme realizado por Ron Howard ganhou dois Oscars.

Em 1993, no filme "A Firma", uma adaptação do livro de John Grisham, Brimley contracenou com Tom Cruise.