Ator Michael K. Williams morreu de overdose acidental de drogas

JN Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator norte-americano Michael K. Williams morreu devido a uma overdose de uma combinação de heroína, cocaína, fentanil e p-fluorofentanil, confirmou um médico legista de Nova Iorque.

Williams tinha apenas 54 anos quando foi encontrado inconsciente pelo seu sobrinho na sua casa em Nova Iorque, em 6 de setembro. Segundo a "BBC", a sua morte resultou de uma overdose acidental de drogas.

Depois do anúncio da morte do ator, surgiu uma onda de emoção e tributos de uma série de rostos famosos, incluindo o diretor de cinema Spike Lee e o autor Stephen King, que descreveu Williams como "fantasticamente talentoso". O criador do Wire, David Simon, disse que era "um homem excelente e um talento raro".

Um mural em homenagem a Williams vai ser inaugurado este fim de semana na sua cidade natal, Fort Greene, Brooklyn.

O ator ficou famoso pelo seu papel como Omar Little na série televisiva "The Wire'' e como Chalky White em "Boardwalk Empire''. Williams já tinha falado abertamente sobre a sua luta com as drogas ao longo dos anos, inclusive durante as filmagens de "The Wire", dizendo o papel de Omar Little, que rouba traficantes, o afetou na vida real.