Ator que dá a voz a Apu abandona Simpsons após polémica racista

O ator Hank Azaria, que em "Os Simpsons" dá a voz à personagem Apu, admitiu que vai deixar a função na sequência das acusações de racismo de que foi alvo.

Hank é a voz de algumas das personagens mais importantes da série da FOX como Moe Szyslak ou o chefe da polícia Wiggum. Mas é Apu, o dono do supermercado Kwik-E-Mart, aquele que mais atenção tem despertado. E nem sempre pelas melhores razões.

É que Hank é um ator branco e quando faz a voz de Apu imita o sotaque indiano, o que lhe tem valido grandes críticas. A polémica atingiu o ponto alto em 2017, com o documentário "O Problema com Apu", escrito pelo comediante Hari Kondabolu, que afirmou que a personagem representava um problema ao abusar dos estereótipos relacionados com a população asiática.

Já em 2018, numa entrevista à USA Today, Matt Groening, o responsável pela série que estreou em 1989 e vai já na 31ª temporada, foi questionado sobre as polémicas em torno da personagem Apu. "Estou orgulhoso do que fazemos na série. Acho que estamos numa altura, na nossa cultura em que as pessoas fingem estar ofendidas", explicou.

Ao portal Slashfilm, Hank confirmou que a decisão foi comum. "A decisão foi tomada por todos. Houve um acordo total. Pensamos que é a altura certa para isto".