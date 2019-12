Atores Adriano Carvalho, Ana Cristina de Oliveira e Miguel Moreira premiados pela GDA

Hoje às 19:57 Facebook

Os atores Adriano Carvalho, Ana Cristina de Oliveira e Miguel Moreira receberam na terça-feira, em Lisboa, o Prémio Atores de Cinema Fundação GDA, numa cerimónia no Teatro da Trindade, em Lisboa.

Adriano Carvalho é distinguido na categoria de Melhor Ator Principal, pelo seu desempenho no filme "Vazante", de Daniela Thomas, no qual interpreta a personagem "António", proprietário de uma fazenda e líder de uma caravana de escravos e gado no Brasil, no início do século XIX.

O prémio na categoria de Melhor Atriz Secundária foi para Ana Cristina Oliveira, pelo seu desempenho no papel de "Sveta", uma mulher que faz parte de uma rede de tráfico de seres humanos, no filme "Carga", de Bruno Gascon.

Miguel Moreira venceu na categoria Novo Talento pelo seu desempenho no filme "Djon África", de João Miller Guerra e Filipa Reis, no qual é a personagem Miguel, um jovem que vai para Cabo Verde em busca do pai que nunca conheceu.

Esta é a 12.ª edição do Prémio Atores de Cinema - Fundação GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas).