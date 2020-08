Atores portugueses lançam episódio de série de comédia em Los Angeles

JN/Agências Hoje às 10:02 Facebook

Os atores portugueses Francisco Froes e Tiago Felizardo apresentam, na sexta-feira, o episódio-piloto da série de comédia "No Actor Parking", que protagonizam com os norte-americanos Tom Albanese e Pancho Moler.

A série tem produção executiva de Joaquim de Almeida, Paloma Felisberto e António Moura Santos. O piloto que será estreado conta com a participação de Joaquim de Almeida, que faz de si próprio, de J.C. Lee (filha do criador dos super-heróis da Marvel Stan Lee) e da estrela latina do Instagram Leli Hernandez.

"Isto é a 'Entourage' encontra 'The Office' se a rapaziada de 'Entourage' ainda fosse desconhecida", disse à Lusa Francisco Froes. "É uma mistura entre essas duas séries, uma 'Entourage' com uma vertente mais cómica e numa fase de carreira mais no início".

A história circula em torno de uma pequena agência de talentos numa das partes menos nobres de Hollywood e das peripécias de personagens que estão a tentar chegar ao topo na cidade onde os sonhos do cinema são criados (e destruídos). Francisco Froes interpreta Cooper Stevens, um rapaz ingénuo que se muda para Los Angeles à procura do sucesso, e Tiago Felizardo faz de Tiago, uma grande estrela europeia que não consegue a mesma atenção em Hollywood.

A ideia dos atores era fazer um evento de estreia, mas os condicionamentos da pandemia de covid-19 levaram a que o lançamento seja feito apenas numa plataforma online. Os mais de 200 apoiantes que participaram na campanha de Kickstarter criada para financiar o projeto terão acesso ao episódio, cuja duração é de cerca de 30 minutos, a partir de sexta-feira.

Tem havido sururu de que há uma procura por comédias maior nesta altura

"Tínhamos pensado que íamos fazer só episódios de 10 minutos, mas o objetivo sempre foi que a série fosse para a televisão", explicou Francisco Froes. Este piloto será mostrado às cadeias de televisão com o intuito de fazer uma série completa. "Andamos aqui a bater às portas e a usar os contactos que temos", descreveu o ator. "Não é fácil e, como em tudo em Hollywood, é uma batalha, há muita concorrência".

Os atores acreditam, no entanto, que têm um bom projeto na altura certa. "Tem havido sururu de que há uma procura por comédias maior nesta altura e há perspetiva de que haja mais comédias a serem feitas. Isso está a nosso favor", disse Francisco Froes.

"É uma altura complicada, em que as cadeias de televisão não estão em produção, mas também é uma altura em que se calhar há menos trabalho que o normal e pode haver mais espaço para procura de produtos novos". Por causa da situação da pandemia de covid-19 em Los Angeles, o condado mais afetado da Califórnia, os estúdios estão a adiar as produções para 2021.

O ator sublinhou que "há cada vez mais plataformas" e estas precisam de comprar bons conteúdos, podendo ser um momento propício para os vender. "Nós acreditamos que este projeto é divertido, é uma comédia boa que se vê em qualquer parte do mundo, é uma história intemporal, de certa forma, que se pode adaptar a qualquer circunstância", descreveu. "Acreditamos mesmo que, batendo na porta certa, esta série tem pernas para andar".

O ator, que está radicado em Los Angeles e ficou conhecido em Portugal pela participação em "Morangos com Açúcar" e "Parque Mayer", iniciou este projeto com Tiago Felizardo (também ex-estrela da série juventil), Pancho Moler e Tom Albanese há quatro anos.

Os criadores produziram inicialmente três episódios de 10 minutos e lançaram uma campanha bem-sucedida de angariação de fundos para continuar o projeto, que entretanto foi adaptado para um formato de meia-hora pronto para ser levado às cadeias de televisão.

"No Actor Parking" é um lançamento da Pocket Man Entertainment, produtora de Francisco Froes, Tiago Felizardo e Tom Albanese.