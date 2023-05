"Atos de Empatia" é o tema da Bienal de Fotografia que é inaugurada esta quinta-feira no Porto

João Martins Hoje às 19:29 Facebook

A Bienal de Fotografia do Porto está patente a partir desta quinta-feira e até 2 de julho em 14 espaços da cidade do Porto. A edição de 2023 conta com mais de 70 artistas e 14 curadores de 27 países diferentes.

Virgílio Ferreira, diretor artístico da Bienal de Fotografia do Porto, afirma que a edição deste ano pretende "contribuir para uma maior consciencialização" apelando à importância de saber colocar-se "na posição do outro", através da "reflexão, do diálogo e da ação".

A Bienal do Porto de 2023 apresenta uma dinâmica assente em quatro núcleos que derivam de "dois pilares: o processual e o programático". O primeiro núcleo é o "Sustentar" que consiste numa "plataforma de laboratórios criativos nos centros urbanos portugueses, promovendo a colaboração entre artistas e cientistas, que possam contribuir para a o desenvolvimento regenerativo das cidades".

O "ViViFicar" é o reflexo "da ficção das populações em zonas de baixa densidade", onde os artistas trabalham em "contexto de comunidade". O "Expandir" é focado num contexto académico "sendo mais especulativo e experimental", com a presença de artistas emergentes. Por fim, o "Conectar" apresenta uma dupla função, "por um lado difundir o trabalho que é desenvolvido no âmbito da Bienal, por outro criar um ecossistema de instituições de vários países da Europa que de alguma forma permite trazer uma dimensão internacional ao projeto", refere o diretor artístico do evento.

A Bienal do Porto é "uma plataforma de criação, não se limitando apenas à difusão, dando a oportunidade de ouvir os artistas a trabalhar e a refletir sobre os projetos" propostos para a exposição, remata Virgílio Ferreira.

O Centro Português de Fotografia, a Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto, o Palacete dos Viscondes de Balsemão, o Museu do Vinho do Porto, ARTES Mota Galiza, a Fundação Marques da Silva, a galeria Salut au monde!, são alguns dos 14 espaços onde será possível visitar a Bienal do Porto, a partir de hoje.

A Bienal do Porto 2023 é gratuita e estará sujeito à lotação dos espaços. Entre as atividades, destacam-se as visitas guiadas para famílias e as visitas-oficina, que consistem na realização de uma "experiência imersiva" através de uma "auto visita", destacou o diretor.