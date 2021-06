Atriz Lisa Banes morreu atropelada por "scooter" em Nova Iorque

Patrícia Martins Hoje às 11:57 Facebook

A atriz norte-americana Lisa Banes, conhecida pelos seus papéis nos filmes "Cocktail" (1988) e "Gone Girl" (2014), morreu esta segunda-feira, aos 65 anos, depois de ter sido atropelada em Nova Iorque.

Lisa Banes foi atropelada por uma scooter elétrica, no início deste mês, quando estava em Nova Iorque para realizar o espetáculo "The Niceties", segundo avança a imprensa norte-americana. A atriz foi transportada para o hospital Mount Sinai Morningside em estado crítico. Após vários dias hospitalizada, acabou por não resistir aos ferimentos.

A Polícia de Nova Iorque foi chamada ao local do acidente, tendo relatado que "observaram uma mulher de 65 anos deitada na estrada com uma lesão severa na cabeça". O motociclista fugiu do local do acidente.

A polícia informou que foi aberta uma investigação, porém até ao momento não foram encontradas pistas e o motociclista ainda não foi encontrado.

A atriz participou em vários filmes, como "Gone Girl" ,com Ben Affleck, em 2014, e em "Cocktail" com Tom Cruise em 1988. O percurso da atriz também se destacou no mundo das séries com papéis em "Nashville", "Madam Secretary", "Masters Of Sex" ou "NCIS".

Lisa Banes ganhou em 1981 o Theatre World Award pela sua interpretação de Alison Porter na peça "Don't Look Back In Anger" e recebeu uma nomeação em 1984 para Melhor Atriz no Drama Desk Award pelo seu papel na peça "Isn't It Romantic?".