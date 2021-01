Atriz Noémia Costa reage à morte do ex-marido, Licínio França 

Sara Oliveira Hoje às 22:19 Facebook

O ator Licínio França morreu este sábado, aos 67 anos. Nas redes sociais, a também atriz Noémia Costa despediu-se do homem com quem foi casada mais de 20 anos e de quem se separou em 2007.

"Até sempre, companheiro. A nossa verdade fica connosco e com a filha que foi gerada com um amor maior", partilhou Noémia Costa. Licínio França, de 67 anos, estava internado num lar, desde 2019, e sofria de Alzheimer.

A filha do ex-casal, Joana França, deu a notícia da sua morte através das redes sociais. "Parte contigo uma parte de mim... A verdade é e será sempre nossa, pai, assim como o nosso amor. Quando o tempo chegar, peço a Deus que me permita voltar a abraçar-te sem tempo para contar o tempo do nosso abraço", escreveu.

A jovem atriz declarou ainda o amor ao pai, desejando que ele tenha o "mais do que merecido descanso". "Descansa em paz, meu querido pai. Descansa em paz", acrescentou Joana.

Licínio já não chegou a conheceu o primeiro neto, Lucas, nascido a 9 de junho do ano passado. Por causa da doença de Alzheimer também há muito tinha deixado de ter trabalho na representação.