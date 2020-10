Auditório de Espinho adia três concertos

Hoje às 13:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O Auditório de Espinho adiou os espetáculos desta sexta-feira, sábado e 14 de novembro, devido à situação epidemiológica, propondo-se reagendar os dedicados à obra de Steve Reich e apresentando já nova data para o de Joep Bevin.

Gerida pela Academia de Música e funcionando como palco também da Escola Profissional de Música de Espinho, esta sala de espetáculos do distrito de Aveiro apresentou duas justificações para a sua decisão.

No caso do concerto "Music for 18 Musicians", uma coprodução entre o FIME Ensemble e o Drumming GP destinada a apresentar a obra do compositor Steve Reich no 46.º Festival Internacional de Música de Espinho, o reagendamento dos concertos desta sexta-feira e sábado deve-se ao facto de este fim de semana estar proibida a circulação entre diferentes concelhos, no que a exceção prevista para portadores de bilhete ou reserva em eventos culturais só se aplica a deslocações realizadas dentro da mesma Área Metropolitana.

Como isso inviabiliza a comparência em Espinho de um número significativo de espectadores que, embora residentes em municípios contíguos, habitam no distrito de Aveiro, já na região Centro, fica assim sem efeito o espetáculo de hoje à noite e, dado o excesso inicial de procura, também a segunda exibição do mesmo concerto excecionalmente programada para sábado.

No que se refere à 'performance' do pianista Joep Bevin, prevista inicialmente para 14 de novembro, o reagendamento deve-se, por sua vez, aos riscos da mobilidade entre Portugal e Holanda.

"A situação prende-se com os condicionamentos causados pelas novas regras relativas à pandemia de covid-19, quer em Portugal, quer no país de origem do artista, nomeadamente as que limitam a circulação de pessoas", explica fonte do auditório.

Para o concerto de Joep Bevin já há, contudo, nova data, mas só no próximo ano: passará a realizar-se a 20 de novembro de 2021. Quem não pretender assistir ao espetáculo nessa altura, e tiver bilhete, tem até 31 de dezembro para apresentar o devido pedido de devolução.