Aurea: "Nunca quis ser apenas uma cara. Queria ser uma voz"

Aurea festeja dez anos de carreira com dois concertos nos Coliseus do Porto e de Lisboa, que servem de lançamento do novo disco.

Foi na casa dos 20 anos que Aurea se lançou na música. Começou pelo inglês, porque, conta, foi o que a deixou mais "confortável". Com a idade vieram novos gostos e uma vontade de se aproximar das raízes. Lança agora "Moods", primeiro disco maioritariamente em português. Em conversa com o JN, fala acerca do novo olhar sobre as antigas músicas, a mudança de língua e sobre ser mulher na indústria musical.

Passados dez anos, sente que era o momento de ter um álbum de partilha?