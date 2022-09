Autarca de Braga lamenta morte de Aguiar e Silva, o único Prémio Camões do concelho

JN/Agências Hoje às 19:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, manifestou hoje "grande consternação" pela morte do professor universitário Vítor Aguiar e Silva, lembrando que "foi até à presente data o único bracarense" a receber o Prémio Camões.

Em mensagem publicada na página de Facebook do município, Ricardo Rio sublinha que "é indelével" a ligação de Vítor Aguiar e Silva a Braga e aos bracarenses.

"Galardoado com a medalha de mérito Grau Ouro da cidade em 2014, assumiu funções como presidente do júri de vários prémios literários, tendo dado o nome ao Prémio Vida Literária Vítor Aguiar e Silva, da Associação Portuguesa de Escritores e do Município de Braga", refere.

PUB

Vítor Aguiar e Silva morreu hoje, aos 82 anos, segundo anunciou hoje a Universidade do Minho (UMinho).

"Nesta ocasião, obriga a memória recordar o homem de enorme capacidade intelectual, ampliador de causas e de especial sensibilidade social e disponibilidade para o próximo. Foi este um dos mais importantes obreiros na defesa da língua portuguesa, da cultura e do ensino superior em Portugal", diz ainda Ricardo Rio.

Sublinha que Vítor Aguiar e Silva foi até à presente data o único bracarense a receber o Prémio Camões, "um dos mais importantes reconhecimentos da lusofonia".

Vítor Aguiar e Silva era professor emérito e catedrático aposentado da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas (ELACH) da Universidade do Minho.

Fundou e dirigiu o Centro de Estudos Humanísticos e a revista Diacrítica.

Desempenhou as funções de vice-reitor da universidade, de junho de 1990 a julho de 2002, quando se aposentou.

Nos últimos anos, foi distinguido com o Prémio Vergílio Ferreira em 2002, com o Prémio Vida Literária (Associação Portuguesa de Escritores, 2007), com o Prémio Vasco Graça Moura - Cidadania Cultural (2018) e, em 2020, com o Prémio Camões, o mais importante prémio literário de língua portuguesa.

Em 05 de outubro de 2004, tinha sido agraciado pelo Presidente da República com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública.

O velório de Vítor Aguiar e Silva realiza-se na terça-feira, a partir das 16:00, na Igreja de S. José de S. Lázaro, em Braga.

O funeral é na quarta-feira, dia 14, pelas 11:00, no mesmo local.