Authentica, o novo "festival de inverno" em Braga

Kodaline e Rag'n'Bone Man são os cabeças-de-cartaz da primeira edição, que vai decorrer nos dias 10 e 11 de dezembro, em Braga, no Altice Forum, anunciou hoje a organização.

Do cartaz constam ainda James Bay, Zara Larsson, Nothing But Thieves, De La Soul e Luísa Sonza, além dos portugueses Dino D"Santigo, Mundo Segundo & Sam The Kid, ProfJam e Jimmy P.

O festival contará com quatro palcos, um dos quais exclusivamente dedicado à música eletrónica, onde atuarão quatro DJ por dia.

"O objetivo é colocar Braga no mapa dos melhores e maiores festivais de música do mundo", referiu o diretor-geral da Malpevent, Marco Polónia, promotora do Authentica.

Segundo Marco Polónia, trata-se de "um festival quente em pleno inverno", que se irá realizar todos os anos em Braga, e sempre em dezembro. A aposta num festival de inverno pretende colmatar a inexistência de eventos do género nessa época do ano em Portugal e nada tem a ver "com o facto de a pandemia ter cancelado espetáculos em outras datas".

O Authentica vai realizar-se num espaço com uma área de 15 mil metros quadrados e vai receber 18 mil pessoas, menos que o permitido por lei. "Podíamos ter 25 mil lugares, mas só vamos vender 18 mil entradas por dia", afirmou Marco Polónia.

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, disse que o Authentica coloca a cidade "no mapa dos grandes festivais a nível nacional", com "bandas de referência" e um "cartaz de luxo".

"Contamos ter o festival por muitos e bons anos em Braga", acrescentou, manifestando ainda satisfação por a cidade "voltar a liderar a retoma da atividade cultural", depois de ter sido palco dos primeiros eventos-piloto para testar o regresso dos grandes espetáculos, no contexto da pandemia de covid-19.

O bilhete para um dia ​​​​​​​do Authentica custará 45 euros e, para os dois, 70, valores que sobem, respetivamente, para 80 e 150 euros, em caso de bilhete VIP.