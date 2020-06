Autor de BD Edmond Baudoin em Lisboa para inaugurar exposição

F. Cleto e Pina Hoje às 20:02 Facebook

A livraria lisboeta Tinta nos Nervos inaugura este sábado, 20 de Junho, a exposição "La ligne, un horizon; le corps, une rivière" ("A linha, um horizonte; o corpo, um rio"), com originais do autor de banda desenhada Edmond Baudoin, que estará presente para uma visita guiada virtual (transmitida no Facebook da livraria a partir das i1 horas), um debate virtual (Facebook, 16.30 horas) e autógrafos.

A mostra chegou a estar agendada para meados de março, mas acabou por ser adiada devido ao confinamento provocado pela pandemia de covid-19. Mesmo agora, por razões de segurança sanitária, não haverá vernissage nem convidados, sendo a entrada limitada a três pessoas de cada vez, segundo as regras em vigor. Por esse motivo, a livraria garante que as compras que forem feitas online até às 18 horas de sábado, serão autografadas pelo autor.

Edmond Baudoin nasceu em Nice, França, a 23 de Abril de 1942 e foi um dos percursores da autobiografia em BD. As suas obras destacam-se pelo tom intimista e poético e pela sobriedade gráfica do seu estilo. Em português tem publicado apenas um livro, "A Viagem", pela Levoir.

A exposição apresenta trabalhos originais, de tinta-da-China sobre papel, provenientes de três projectos recentes: "Le Corps Collectif" (Gallimard: 2019), resultado do convívio do autor com a companhia de dança contemporânea Le Corps Collectif; "Humains, la Roya est un fleuve" (L"Association, 2018), uma colaboração com o artista Jean-Marc Troub"s; "La Traverse" (L"Association, 2019) em co-autoria com Mariette Nodet, esquiadora de competição, alpinista e trekker.

"La ligne, un horizon; le corps, une rivière" estará patente na livraria Tinta nos Nervos (R. da Esperança, 39, em Lisboa), até dia 5 de Setembro.