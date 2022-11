Autor descoberto na pandemia regressa com novo livro e solidez

F. Cleto e Pina Hoje às 18:46 Facebook

Paulo J. Mendes volta à edição em BD com "Elviro", uma obra bem estruturada sobre relações humanas.

Membro do projeto ComicArte e da organização do Salão do Porto, Paulo J. Mendes regressou à banda desenhada há dois anos com "O Penteador" (edição Escorpião Azul) que, em plena pandemia, se revelou uma lufada de ar fresco pelo humor absurdo e pelo apelo a convívios, jantaradas e passeios.

Dois anos volvidos, "Elviro" confirma o autor que se descobriu na altura, com a vantagem de ser uma obra mais estruturada, assente numa pesquisa cuidada, com um fio condutor mais sólido, sobre relações humanas e a forma como encaramos o passado.

Tudo começa quando Elviro Bolacho e a esposa, Ataílde, chegam a Nalgas de Mar, uma pequena localidade costeira que está prestes a substituir o seu decrépito serviço de elétricos por um moderno serviço de... troleicarros. Se esta premissa já se revela irónica no centrar a narrativa na ultrapassagem de um passado, por outro entretanto igualmente caído em desuso, Paulo J. Mendes acrescenta-lhe de "fogma divegtida e com muito humog" aquelas que já são algumas das suas marcas distintivas: nomes do arco-da-velha, como os protagonistas, o padre Tângero, o doceiro Pendrelico ou o presidente da câmara Sopa Terrino, e uma crítica feroz aos políticos oportunistas, de circunstância e corta-fitas, e aos religiosos à imagem de S. Tomé.

Mas desta vez, centrando-se nas dificuldades que o casal Bolacho atravessa, vai mais longe e explora questões de relacionamento, a falta de comunicação que existe hoje em dia e como é fácil surgirem equívocos e falsas questões quando ela não existe.

Para agravar o todo, na semana em que a ação decorre, Nalgas do Mar vê-se invadida por duas faunas características: os amantes dos transportes públicos, unidos num último adeus aos elétricos, e os mirones atraídos pela praia de nudistas da localidade, escolhida para sediar o seu congresso anual.

São sete dias intensos, com muitas correrias, desentendimentos, ambiguidades e surpresas, mas também novas amizades e estranhas revelações, num relato denso e muito bem escrito, com tempo para respirar e o ritmo adequado aos diversos momentos, alegre e entretido, com patuscadas e comezainas e, como comprovará quem ler, muito arroz de petichús e recheio a sair por todos os lados.