Autores portugueses criam BD sobre alterações climáticas

Livro já editado na Alemanha chegará a Portugal no verão.

"O jogo das alterações climáticas" é o título de uma banda desenhada sobre as alterações climáticas da responsabilidade de três autores portugueses: Bruno Pinto (argumento), Quico Nogueira (desenho) e Nuno Duarte (cor).

A iniciativa nasceu no âmbito de um projeto europeu denominado Beacon, no qual Portugal também participou. A ideia, segundo explicou Bruno Pinto na sua página do Facebook, "foi comunicar informação básica sobre alterações climáticas através de adolescentes de vários países europeus".

A BD acompanha dois irmãos portugueses, Sofia e Gabriel, numa viagem de comboio pela Europa para recolherem informações e ideias para um jogo sobre as alterações climáticas. A intenção é que ele funcione num espírito cooperativo, porque as alterações climáticas são um desafio para todos e só em conjunto é possível enfrentá-las.

Ao longo de cinco meses e 80 páginas, os dois irmãos vão aprender sobre eficiência energética em Paris; incêndios florestais na Grécia e em Portugal; correntes de ar e escassez de água na Europa central; ou a integração das energias renováveis em Portugal e na Alemanha.

A obra acaba de ser publicada neste último país pela Jacoby & Stuart sob o título "#KlimawandelChallenge!", naquela que é a sua primeira versão em papel. Até ao verão deverá ser editada em Portugal através da Polvo, bem como nos países que participaram no projeto: Bulgária, República Checa, Grécia, Polónia e Roménia.

O site do projecto Beacon tem já disponível para download gratuito a versão em inglês da BD: "Climate change challenge".