Avenida dos Aliados volta a receber a Casa da Música

Hoje às 12:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Avenida dos Aliados recebe hoje, às 22 horas, o concerto da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, com direcção musical de Christoph Poppen. O concerto promete um repertório com célebres aberturas de ópera, mas também ecos do folclore cigano e de canções populares italianas.

"Temos um programa que fará toda a gente feliz, particularmente depois destes dois anos em que não foi possível à Orquestra Sinfónica tocar nestes grandes eventos. Estamos todos muito contentes de vos poder receber neste concerto", disse o maestro Christoph Poppen sobre "Sinfónica nos Aliados".

O concerto tem um progrma onde estão incluídas "Danças Húngaras", de Johannes Brahms, "A abertura de Guilherme Tell" de Rossini, mas também das canções populares italianas em "Capricho italiano", obra escrita a partir da visita de Tchaikovski a Itália, no Carnaval de 1880. A entrada é livre.