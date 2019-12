Bad Bunny é a primeira confirmação para o Sudoeste 2020

Hoje às 13:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O cantor porto-riquenho Bad Bunny é a primeira confirmação para a 24.ª edição do festival Sudoeste, que decorre em agosto na Zambujeira do Mar.

Bad Bunny, "um dos nomes mais fortes da música latina da atualidade", atua no festival MEO Sudoeste a 5 de agosto, no palco principal, anunciou a promotora Música no Coração, num comunicado divulgado esta quarta-feira.

O cantor, "rapper" e produtor porto-riquenho, de 25 anos e responsável por temas como "Diles", "Soy peor" e "Pa ti", editou o álbum de estreia, "X 100PRE" no ano passado. Também em 2018, "o seu nome aparece por quatro vezes no top de 'singles' mais vendidos, alcançando mesmo a primeira posição com o tema 'I Like It' da rapper Cardi B, que conta também com a participação de J Balvin".

O Sudoeste regressa à Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, de 4 a 8 de agosto de 2020, mas o campismo estará disponível a partir de 1 de agosto.

De acordo com a promotora, "a aposta na música latina, em conformidade com a temperatura do festival, mantém-se na próxima edição do MEO Sudoeste".

Os bilhetes para o festival já estão à venda: até 31 de dezembro custam 100 (passe geral) e 48 euros (bilhete diário). Depois disso vão aumentando gradualmente. A partir de 1 de agosto têm um custo de 120 (passe geral) e 55 euros (bilhete diário). Além disso, está disponível um "Fã Pack" nas lojas FNAC, em "quantidade limitada", que tem um custo de 85 euros (passe geral).