Bad Bunny foi o artista mais ouvido do ano no Spotify

Dezembro chegou e com ele os tops musicais do ano. O maior serviço de streaming do Mundo, o Spotify, anunciou as habituais listas com os artistas, músicas, álbuns e podcasts mais ouvidos durante 2020, em todo o globo. Bad Bunny foi o artista mais popular. "Blinding Lights", de The Weeknd, a mais ouvida.

Com 8,3 mil milhões de streams, o rapper porto-riquenho Bad Bunny lidera o top dos artistas mais ouvidos em todo o mundo no Spotify, em 2020. O álbum que lançou em fevereiro "YHLQMDLG", com colaborações de Sech, Anuel AA e Daddy Yankee, foi também o disco mais ouvido em streaming.

Na segunda posição dos artistas com mais streams aparece o rapper canadiano Drake, seguido da estrela latina J Balvin, do rapper norte-americano Juice WRLD, que morreu há um ano aos 21 anos, e em quinto lugar o canadiano The Weeknd.

Billie Eilish mantém a liderança do top feminino, pelo segundo ano consecutivo, seguida de Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa e Halsey.

Com quase 1,6 mil milhões de streams, a música "Blinding Lights" do The Weeknd foi a mais ouvida em todo Mundo no Spotify. Em segundo lugar, surge a viral "Dance Monkey", tema de 2019 do australiano Tones and I. Em terceiro está "The Box", de Roddy Ricch; em quarto, "Roses - Imanbek Remix" de Imanbek and Saint Jhn,seguida de "Don"t Start Now" de Dua Lipa.

Os álbuns mais escutados foram "YHLQMDLG" de Bad Bunny"s, com mais de 3,3 mil milhões de streams, seguido de "After Hours" de The Weeknd e "Hollywood"s Bleeding" de Malone's. A completar o top 5 está "Fine Line" de Harry Styles e "Future Nostalgia" de Dua Lipa.

Com mais de 1,9 mil milhões de títulos no Spotify, 2020 ficou ainda marcado pelo surgimento de mais e mais podcasts nesta plataforma. "The Joe Rogan Experience" foi o podcast mais popular do ano, seguido do "TED Talks Daily" e do "The Daily", no "The New York Times. No número quatro surge uma nova série de uma voz bem conhecida, "The Michelle Obama Podcast". Em quinto, o programa de comédia/conselhos "Call Her Daddy". Os géneros mais procurados nos podcasts em 2020 foram Sociedade e Cultura, seguido de Comédia, Estilo de Vida e Saúde, Artes e Entretenimento e em quinto Educação.

Mais nostalgia e bem-estar

Num ano diferente, marcado por uma pandemia que mudou a forma de se estar em comunidade, também surgiram novas tendências . "À medida que as pessoas se começaram a distanciar socialmente, assistimos a um aumento de playlists com temas nostálgicos e dirigidas ao teletrabalho, e de ouvintes de podcasts de Bem-Estar, como o "Unlocking Us with Brené Brown" e "Get Sleepy: Sleep meditation and stories", nota o Spotify.

Também a forma como as pessoas usaram o Spotify mudou, com mais pessoas a ligarem-se a partir casa e a partir de consolas de jogos (incremento de 55%), segundo a companhia.

Este "também foi um ano que chamou à amplificação das vozes negras em músicas, listas de reprodução e podcasts, à medida que as pessoas à volta do Mundo saíram às ruas para dizer "Black Lives Matter". Foram criadas 65 mil playlists com o título "Black Lives Matter" ou a sigla BLM, que tiveram mais de 64 milhões de streams.