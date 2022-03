Bailarina Olga Smirnova muda-se para os Países Baixos após criticar invasão russa

JN Hoje às 11:28 Facebook

Menos de uma semana depois de ter denunciado a invasão da Ucrânia pela Rússia, a bailarina russa Olga Smirnova anunciou que vai deixar o país para se juntar ao Ballet Nacional dos Países Baixos.

Figura de proa do Ballet Bolshoi, Olga Smirnova, de 30 anos, vai integrar o elenco do Ballet Nacional dos Países Baixos de imediato. Quem o confirmou foi o próprio diretor da companhia, Ted Brandsen, que qualificou Smirnova de "dançarina excecional".

"É um privilégio tê-la a dançar na nossa companhia, mesmo que as circunstâncias que levaram a essa mudança sejam incrivelmente tristes", adiantou o responsável do Ballet Nacional dos Países Baixos, que revelou ainda que a sua estreia está marcada para 3 de abril na "premiére" do clássico "Raymonda".

Podemos não estar no epicentro do conflito militar, mas não podemos ficar indiferentes a essa catástrofe global

A decisão da bailarina sair da Rússia está relacionada com declarações proferidas na semana passada, em que afirmou ser "contra esta guerra com todas as fibras da minha alma", tendo sido apoiada por outras bailarinas russas.

Com fortes ligações familiares à Ucrânia, país de origem do seu avô, Olga Smirnova confessou na altura nunca ter pensado que "alguma vez teria vergonha da Rússia", país do qual sempre admirou "o povo talentoso e as conquistas culturais e atléticas".

"Agora sinto que foi traçada uma linha que separa o antes e o depois. É doloroso ver pessoas a morrer, a perderem os seus tetos ou a serem forçadas a abandonar suas casas. E quem pensaria há algumas semanas que tudo isso aconteceria? Podemos não estar no epicentro do conflito militar, mas não podemos ficar indiferentes a essa catástrofe global", escreveu a bailarina.

Nas últimas semanas, têm sido várias as posições públicas antiguerra de profissionais do meio artístico russo. Foi o caso do coreógrafo e ex-dançarino Alexei Ratmansky, de 53 anos, que exortou Vladimir Putin a "parar esta guerra imediatamente". Entre os contestatários surgem também os nomes de Vladimir Shklyarov, dançarino principal do Mariinsky Ballet e diretor convidado do Royal Ballet , e Diana Vishneva, ex-dançarina principal do Balé Mariinsky e solista do Teatro Mariinsky, em São Petersburgo.