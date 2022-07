Bailarinas da Anitta puseram todos a "rebolar"

Beatriz Lima Hoje às 20:02 Facebook

Workshop na Maia juntou, este sábado, mais de uma centena de participantes.

"É muito bom dar workshops em Portugal. Há uma troca de energia surreal, nós estamos aqui a ensinar, mas também estamos a aprender com o público", declarou Arielle Macedo, uma das quatro bailarinas da Anitta presentes no workshop de Jazz Funk, na Maia.

O workshop, que se realizou este sábado, contou com a presença das bailarinas mais conhecidas da cantora brasileira: Jessica Suhett, Arielle Macedo, Alline Azevedo e Ohana Lefundes.As dançarinas prometeram ainda voltar a Portugal em breve. "Saimos daqui a pensar no próximo", contaram ao JN.

O workshop prometeu e entregou muita agitação durante todo o dia. "Vou pôr todos os participantes a rebolar", instigou Alline Azevedo. Já Arielle Macedo, coreógrafa, disse que "muita diversão, troca de ideias e conexão uns com os outros" eram os principais objetivos para o momento.

O público destacou os conhecimentos que adquiriu no evento, além da importância de dançar com bailarinas reconhecidas a nível mundial.

"No workshop já passámos por todo o tipo de dificuldades, emoções, coisas muito importantes", confessa Liana Monteiro, uma dos 110 participantes.

Workshop com bailarinas da Anitta na Maia

Funk para Homens

Cláudio Rocha, por sua vez, admitiu que a experiência estava a correr "bastante bem" e que preenchia as suas expectativas, tendo realizado o sonho de conhecer pessoalmente as dançarinas da Anitta. "Funk também tem potencial para ser dançado por homens, não é fácil, é preciso muito treino e muita jogada de anca, mas vamos a isso", completou.

Bruno Mourato, diretor da academia Dance4U, organizadora do evento, contou que a oportunidade surgiu devido ao facto de uma das professoras da academia trabalhar diretamente com as bailarinas. Assim, surgiu a iniciativa do workshop de um dia inteiro de Funk.

"Tivemos, durante o dia, uma experiência para todas as pessoas. Houve Meet&Great, onde o público podia ter um momento com as bailarinas, houve também uma festa, no final, com música passada pelo Dj Vadim Potapov e muita interação entre os bailarinos", explicou.

Workshop com bailarinas da Anitta na Maia

Para o diretor, as expectativas foram cumpridas e tem esperança que o público presente se possa interessar por este tipo de danças de futuro.