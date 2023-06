Balleteatro está a festejar os seus 40 anos e oferece prendas ao Porto

Catarina Ferreira Hoje às 18:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Concerto gratuito de Fado Bicha é esta quarta-feira no Coliseu. No fim de semana, estreia o novo festival performativo Extemporânea, que decorre no Jardim Botânico e também tem entrada livre.

Depois de celebrações pontuais, o Balleteatro faz esta semana a sua grande festa dos 40 anos que inclui, já esta quarta-feira, um concerto do grupo Fado Bicha no Coliseu Porto Ageas um espetáculo com a comunidade sénior, e a estreia de um novo festival de artes performativas , o Extemporânea, no fim de semana, com a primeira edição a ter lugar no Jardim Botânico do Porto.

"A inquietação e um escrutínio permanente foi o que sempre nos moveu", revela ao JN a coreógrafa Né Barros que, juntamente com a sua irmã Isabel e com Jorge Levi, fundou há 40 anos uma instituição que marcaria indelevelmente as artes performativas e a cidade do Porto.

PUB

Primeiro foi formada a companhia, seguindo-se o centro de formação, a escola profissional e mais tarde o ensino articulado de dança e de teatro. Mudaram de casa muitas vezes, começaram pelo Augusto Luso, seguiu-se a Rua da Alegria, o mítico edifício no Jardim da Arca d"Água, a Ribeira do Porto, o edifício Axa e agora o Coliseu, a sua sede há sete anos, enquanto aguardam por uma nova casa na Ribeira.

"A cada local associámos novas sinergias, por exemplo no Axa foi onde nasceu o Corpo + Cidade", segmento agora integrado no festival Dias da Dança, com performances no espaço público.

Program​​a​​​​​ festivo

O concerto de Fado Bicha, às 21 horas, é grátis e é uma festa para toda a cidade. "Decidimos trazer o grupo pelos questionamentos que levanta, pela forma alternativa como convive, política e socialmente, com a tradição portuguesa" diz Né Barros.

No fim de semana, a festa segue com o 1.º Extemporânea, que se estreia no Jardim Botânico do Porto. O festival tem como curadores Isabel e Né Barros, Flávio Rodrigues e Jorge Gonçalves.

"Pedimos aos artistas que pensassem sobre o Jardim Botânico, um local com espécies endémicas e não endémicas e migrações , como um lugar de conhecimento", elucida Né Barros.

No sábado, o público poderá assistir às performances de Maria Antunes, às 16 horas, e Ana Isabel Castro, às 18 horas. No domingo, as performances serão de João Oliveira, às 16 horas, e Aura, às 18 horas. Em permanência durante o horário de funcionamento do Jardim Botânico do Porto (das 10 às 19 horas, com entrada livre), estão disponíveis "audiowalks" (audio-caminhadas), acessíveis pelo telemóvel através de códigos QR, em versão áudio e em texto. Destas "audiowalks" constam as intervenções artísticas de Isabel Carvalho, Susana Gaudêncio, Maria Inês Marques, Luca Argel e Melissa Rodrigues.

Frutos do contexto

O Porto de há 40 anos era um lugar muito diferente, e, como existia muito pouca formação, os próprios elementos da companhia foram procurá-la no estrangeiro. Né Barros e Jorge Levi foram para os Estados Unidos e Isabel Barros para França e para a Alemanha.

"O primeiro público eram feito de curiosos com muita vontade e entusiasmo pela dança. Nos anos 80, o consulado norte-americano no Porto tinha uma importância enorme, foram eles que trouxeram as primeiras grandes companhias ao Porto", conta.

A este organismo diplomático acrescia o Instituto Francês, que promovia "a migração de artistas com uma grande vontade de perceber o que se estava a passar". Né Barros lembra que num dos espetáculos inaugurais na Secretaria de Estado da Cultura tiveram "uma adesão enorme com gente de áreas muito diferentes".

Os primeiros anos no Centro de Formação "tinham adultos que queriam experimentar um trabalho físico diferente, um pouco distante do que o ballet ou a ginástica mais tradicional trazia". Era como "um laboratório de experimentação que se organizou e estruturou", conclui a coreógrafa.