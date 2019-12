BAN: O regresso que faltava no capítulo das bandas dos anos 80

Hoje às 18:04 Facebook

Três décadas depois da edição de "Música Concreta", álbum que incluiu o êxito "Dias Atlânticos", e 25 anos após a última digressão dos BAN, João Loureiro e Ana Deus voltarão a estar juntos em palco, com o multi-instrumentista Rui Fernandes, para reinterpretarem temas da banda.

A reunião dos BAN (1981-1995), considerada pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) como sendo uma das 50 bandas portuguesas mais importantes de sempre, está agendada para o próximo sábado, dia 14, no Teatro Rivoli, no Porto.

O concerto é organizado pela Câmara Municipal do Porto, que revê e retrata esse período fundamental da música e da cultura nacionais com um pequeno concerto de cerca de 30 minutos. É a homenagem a um movimento artístico e mundano que na altura revolucionou a música e a cultura da cidade e do país e a todos os seus intérpretes e participantes.

As versões dos três antigos membros do grupo serão mais intimistas e desprendidas que os originais, sendo previsível que sejam reinterpretados temas amplamente conhecidos, como "Irreal Social", "Mundo de Aventuras" e "Dias Atlânticos, num momento único que está a a suscitar muita curiosidade nos muitos fãs incondicionais do grupo.