Banda de Amy Winehouse sobe ao palco do Casino Estoril

Os músicos que acompanhavam Amy Winehouse nos espetáculos atuam esta terça-feira à noite no Casino Estoril, reconstruindo com completa autenticidade o som da cantora falecida em 2011, aos 27 anos.

"Forever Amy" foi o nome dado a este concerto retrospetivo. À banda original da artista, musicalmente dirigida por Dale Davis, junta-se a jovem vocalista Bronte Shand para celebrar aquela que é considerada uma das maiores artistas da sua geração.

Do cancioneiro de Winehouse fazem parte os sucessos "Rehab", "Back To black", "Valerie", "Love is a losing game", "Tears dry on their own", "I'm no good", que serão interpretados pela banda que melhor os conhece.

Amy Jade Winehouse (1983 - 2011) foi a cantora e compositora britânica responsável pelo reavivar da estética e sonoridade da década de 1950 nos anos 2000, não só pelos seus visuais com alusões à época, mas principalmente devido ao sua mistura de géneros musicais, incluindo soul, jazz e R&B.

Amy Winehouse venceu sete Grammys em 2008, entre os quais os de Artista Revelação e Canção do Ano pela música "Rehab".

O espetáculo de homenagem a esta saudosa artista começa 21.30 horas e o preço dos bilhetes varia entre os 30 e os 40 euros.