Banda desenhada: as aventuras de Ideiafix, o cão gaulês

Primeiro álbum protagonizado pela mascote de Obélix chegou esta semana às livrarias.

Ano 52. a. C., toda a Lutécia (Paris) está ocupada pelos romanos. Toda? Não! Um pequeno bando de cães gauleses resiste, ainda e sempre, ao invasor romano e aos seus mastins.

À frente deles está Ideiafix, a mascote de Obélix, que desde há cerca de um ano, vive aventuras a solo em banda desenhada e no pequeno ecrã. As primeiras estão a partir desta semana disponíveis nas livrarias portuguesas, numa edição da ASA; as segundas chegarão em setembro, através da RTP, na versão animada que cumpre o sonho inviabilizado pela morte de Goscinny, em 1977.