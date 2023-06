Banda desenhada para todos os gostos no Maia BD

Depois da abertura oficial na sexta-feira, ao final da tarde, o Maia BD tem hoje o seu dia mais longo, com mais de 12 horas ininterruptas em torno da banda desenhada e do cinema de animação.

No Fórum da Maia, desde ao 10 horas da manhã, horário da sesão de curtas de animação para toda a família que se repete amanha, os visitantes podem descobrir cinco exposições de originais que espelham outras tantas formas que a banda desenhada pode assumir em termos estéticos e/ou temáticos. Assim, deambulando pelos seus espaços, é possível apreciar o seu cariz mais popular nas aventuras de Dog Mendonça e Pizzaboy, assinadas por Filipe Melo e Juan Cavia; deslumbrar-se com o preto e branco de grandes contrastes na versão pessoal de "Frankenstein" que Georges Bess propõe; numa outra adaptação literária redescobrir o "Auto da Barca do Inferno" no traço caricatural e expressivo de Joana Afonso a partir de um argumento de João Miguel Lameiras; contemplar o minimalismo autobiográfico de Joana Mosi ou a mesma temática, explorada em "Juventude & Etc." por Marco Mendes numa outra perspectiva estética, assente em pinturas a pastel e óleo.

Com cerca de duas dezenas de autores a revezarem-se em sessões de autógrafos contínuas das 15h às 19h, os visitantes terão que escolher entre um belo desenho num livro ou assistirem às diversas sessões que decorrem em simultâneo. Do seu programa, hoje, destaca-se a apresentação de "O Corvo #3 - Laços de Família", com Nuno Markl e Luís Louro, às 16h; meia hora depois, a conversa com Filipe Melo sobre "As Aventuras Completas de Dog Mendonça e Pizzaboy"; e o encontro com Filipe Andrade para a apresentação de "As Muitas Mortes de Laila Starr", às 18h. O dia termina com uma conversa com as realizadoras portuguesas de animação Patricia Rodrigues, Joana Nogueira e Regina Pessoa, moderado por Abi Feijó, a partir das 21 horas.

Todos os autores referidos e outros mais como o espanhol Canizales que assinou uma adaptação em banda desenhada de "Os Maias", Bernardo Majer ou João Sequeira, estarão presentes hoje no evento e as suas obras podem ser encontradas no bem fornecido Mercado do Livro que tem lugar no mesmo espaço.

O Maia BD, cuja entrada é gratuita, termina amanhã, domingo, 18 de Junho.