Banda desenhada perde pai de Strapontam e Sammy

F. Cleto e Pina Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Berck passou pelas revistas "Tintin" e "Spirou" e criou uma vasta galeria de personagens.

O desenhador belga Arthur Berckmans faleceu aos 91 anos, vítima de causas naturais. Conhecido por Berck no mundo da BD, era natural de Louvain, onde nasceu a 3 de maio de 1929.

Na adolescência frequentou a Académie Royal de Dessin e, depois, a École Supérieure de Saint-Luc, na área da decoração, ambas em Bruxelas.

A partir de 1947 dedicou-se à ilustração, inicialmente em publicações jesuítas, onde também publicou BD, e depois trabalhou em publicidade.

Uma década mais tarde, entrava para a equipa da revista "Tintin", onde criou Strapontin, um motorista de táxi que vive aventuras policiais humorísticas um pouco por todo o Mundo. Com argumento de René Goscinny, inicialmente, e depois de Jacques Acar, esta personagem foi das primeiras a ser publicada em álbum em Portugal, logo em meados da década de 1960, quando a banda desenhada se lia quase exclusivamente em revistas. A iniciativa coube à Íbis, que adaptou o nome do herói à pronúncia (Strapontam) e publicou "O monstro de Loch Ness", "Esquimós", "Revolta no bosque adormecido", "Strapontam no Oeste"e "Strapontam entre os gaúchos".

Edição portuguesa de uma das personagens mais conhecidas de Berck Foto: Direitos reservados

Ainda na revista "Tintin", Berck criaria igualmente Rataplan (1961), Panchico (1963), Ken Krom (1965) e Lady Bount (1967), em parceria com o argumentista Yves Duval, tendo todos eles passado pelas páginas da versão portuguesa da "Tintin".

No final de 1967, trocou aquela publicação pela sua rival "Spirou", onde viria a desenhar Capitaine Mulligan, com Yves Delporte, e principalmente, Sammy (1970), escrito pelo multifacetado Raoul Cauvin, a que se dedicou durante 24 anos. Versão humorística da época da Grande Depressão americana, nos anos 1930, protagonizada por dois gangsters pouco habilidosos, esta série teve uma breve passagem pelas páginas da "Spirou" (2.ª série) nacional.

Há muito afastado da BD, Berck, que também desenhou durante décadas para a imprensa holandesa, com um grafismo caricatural expressivo, um traço muito dinâmico e uma boa capacidade de planificação, era um dos últimos sobreviventes da banda desenhada clássica humorística franco-belga